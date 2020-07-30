https://ria.ru/20200730/1575171049.html
Вучич ожидает, что Сербия станет лидером экономического роста в Европе
Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что Сербия по итогам 2020 года станет лучшей по экономическим показателям в Европе, и спрогнозировал "рост около 0%"... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:54
2020-07-30T15:54
коронавирус covid-19
александр вучич
сербия
европа
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, александр вучич, сербия, европа, экономика
БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич
ожидает, что Сербия по итогам 2020 года станет лучшей по экономическим показателям в Европе
, и спрогнозировал "рост около 0%" на фоне спада у остальных стран в 10-12%.
Вучич в четверг выступил с обращением к гражданам и сообщил, что, несмотря на кризис, вызванный COVID-19, рост промышленного производства в июне этого года составил 2,6% относительно того же периода прошлого года, причем перерабатывающая промышленность выросла больше всего. Согласно расчетам Вучича, во втором квартале спад производства в Сербии составит 9,9%, но к концу года ситуация улучшится.
"Убежден, что Сербия станет лучшей в Европе с ростом около 0%. Многие страны в нашем окружении и государства ЕС уйдут в минус на 10-12%, и это нам даст огромное преимущество и задел на последующие годы", - заявил сербский лидер.
Он указал, что руководство страны успешно работает над тем, чтобы объем госдолга не превышал 60% ВВП (около 24,5 миллиарда евро). Вучич отметил, что сейчас в Сербии на 16 тысяч больше строящихся объектов, чем было в это же время в 2019 году – всего 61,3 тысячи строек. Одним из крупнейших инфраструктурных проектов должна стать реконструкция железной дороги Валево-Врбница до границы с Черногорией на сумму 450 миллионов евро, о чем Белград, по его словам, уже ведет переговоры с госкорпорациями КНР, российской РЖД и европейскими компаниями.