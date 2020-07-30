Вучич ожидает, что Сербия станет лидером экономического роста в Европе

Вучич в четверг выступил с обращением к гражданам и сообщил, что, несмотря на кризис, вызванный COVID-19, рост промышленного производства в июне этого года составил 2,6% относительно того же периода прошлого года, причем перерабатывающая промышленность выросла больше всего. Согласно расчетам Вучича, во втором квартале спад производства в Сербии составит 9,9%, но к концу года ситуация улучшится.

"Убежден, что Сербия станет лучшей в Европе с ростом около 0%. Многие страны в нашем окружении и государства ЕС уйдут в минус на 10-12%, и это нам даст огромное преимущество и задел на последующие годы", - заявил сербский лидер.

Он указал, что руководство страны успешно работает над тем, чтобы объем госдолга не превышал 60% ВВП (около 24,5 миллиарда евро). Вучич отметил, что сейчас в Сербии на 16 тысяч больше строящихся объектов, чем было в это же время в 2019 году – всего 61,3 тысячи строек. Одним из крупнейших инфраструктурных проектов должна стать реконструкция железной дороги Валево-Врбница до границы с Черногорией на сумму 450 миллионов евро, о чем Белград, по его словам, уже ведет переговоры с госкорпорациями КНР, российской РЖД и европейскими компаниями.