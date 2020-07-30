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Вучич ожидает, что Сербия станет лидером экономического роста в Европе
Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что Сербия по итогам 2020 года станет лучшей по экономическим показателям в Европе, и спрогнозировал "рост около 0%"... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:54
коронавирус covid-19
александр вучич
сербия
европа
экономика
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коронавирус covid-19, александр вучич, сербия, европа, экономика

Вучич ожидает, что Сербия станет лидером экономического роста в Европе

15:54 30.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что Сербия по итогам 2020 года станет лучшей по экономическим показателям в Европе, и спрогнозировал "рост около 0%" на фоне спада у остальных стран в 10-12%.
Вучич в четверг выступил с обращением к гражданам и сообщил, что, несмотря на кризис, вызванный COVID-19, рост промышленного производства в июне этого года составил 2,6% относительно того же периода прошлого года, причем перерабатывающая промышленность выросла больше всего. Согласно расчетам Вучича, во втором квартале спад производства в Сербии составит 9,9%, но к концу года ситуация улучшится.
"Убежден, что Сербия станет лучшей в Европе с ростом около 0%. Многие страны в нашем окружении и государства ЕС уйдут в минус на 10-12%, и это нам даст огромное преимущество и задел на последующие годы", - заявил сербский лидер.
Он указал, что руководство страны успешно работает над тем, чтобы объем госдолга не превышал 60% ВВП (около 24,5 миллиарда евро). Вучич отметил, что сейчас в Сербии на 16 тысяч больше строящихся объектов, чем было в это же время в 2019 году – всего 61,3 тысячи строек. Одним из крупнейших инфраструктурных проектов должна стать реконструкция железной дороги Валево-Врбница до границы с Черногорией на сумму 450 миллионов евро, о чем Белград, по его словам, уже ведет переговоры с госкорпорациями КНР, российской РЖД и европейскими компаниями.
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25 июля, 09:20
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Коронавирус COVID-19Александр ВучичСербияЕвропаЭкономика
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