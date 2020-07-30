Умер писатель и поэт Аип Росиди

БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Известный индонезийский писатель и поэт Аип Росиди, написавший почти 400 произведений в стихах и прозе, скончался в среду на 83-м году жизни, сообщает в четверг интернет-версия газеты Известный индонезийский писатель и поэт Аип Росиди, написавший почти 400 произведений в стихах и прозе, скончался в среду на 83-м году жизни, сообщает в четверг интернет-версия газеты Jakarta Post

Писатель скончался в больнице города Магеланг в провинции Центральная Ява после из-за черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения в доме одного из родственников, сообщила журналистам газеты его дочь Нунданг Рундаги.

Росиди, публиковавшийся с 14 лет, писал стихи, романы и рассказы на двух языках: родном сунданском, на котором разговаривает более 15% населения Индонезии , принадлежащее к живущей в Западной Яве этнической группе сундов, и индонезийском. Произведения писателя, удостоившегося высших литературных премий своей страны, переведены на голландский, английский, китайский, японский, французский, хорватский и русский языки.

Помимо славы одного из самых читаемых писателей страны, наиболее активный период творчества которого пришелся на 1950 – 1980 годы, Росиди широко известен своей многолетней неустанной деятельностью по развитию литературы на языке сундов и языках других национальных меньшинств Индонезии.

Начав свое творчество с литературного и поэтического пересказа народных легенд сундов, с годами писатель перешел к глубокому отражению жизненных и философских проблем, в том числе осмыслению роли ислама в жизни индонезийского народа, критике современной коммерциализации культуры, поиску главных жизненных ценностей. При этом стиль писателя оставался легким для восприятия и "по-юношески непосредственным", как охарактеризовал его российский филолог-востоковед, литературный переводчик и специалист по культуре Индонезии профессор Вилен Сикорский.

С 1950-х по начало 1980-х годов, не переставая писать и публиковать по несколько десятков произведений в год, Росиди одновременно работал редактором множества литературных и общественно-политических журналов, был директором и основателем нескольких издательств.

Не имевший высшего образования и не окончивший выпускного класса средней школы, перешедший к профессиональному занятию литературой в 17 лет, Росиди обладал, по мнению индонезийских читателей и критиков, врожденным высоким мастерством слова как на сунданском, так и на индонезийском языках. В 1981 – 2003 годах писатель преподавал индонезийскую литературу в японских университетах, прожив в Японии более 20 лет.