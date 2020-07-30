https://ria.ru/20200730/1575170934.html
Почти 60 человек вернулись в Россию из Алжира вывозным рейсом
Почти 60 человек вернулись в Россию из Алжира рейсом авиакомпании Air Algerie в среду, сообщили в посольстве России в Алжире. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:25
2020-07-30T15:25
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https://ria.ru/20200729/1575088212.html
великобритания
алжир (республика)
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1400x0_80_0_0_2e813a43866a64c8ec063fce0bd16af2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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