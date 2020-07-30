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Почти 60 человек вернулись в Россию из Алжира вывозным рейсом
Почти 60 человек вернулись в Россию из Алжира рейсом авиакомпании Air Algerie в среду, сообщили в посольстве России в Алжире. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Почти 60 человек вернулись в Россию из Алжира вывозным рейсом

15:25 30.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почти 60 человек вернулись в Россию из Алжира рейсом авиакомпании Air Algerie в среду, сообщили в посольстве России в Алжире.
"29 июля организованным алжирской авиакомпанией Air Algerie рейсом по направлению Алжир-Москва удалось вернуть на родину 57 человек, в том числе гражданку Молдавии и несколько граждан Белоруссии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан этих стран.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинТатьяна ГоликоваВеликобританияАлжир (республика)МолдавияОбщество
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