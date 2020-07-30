В Красноярске машины полиции гонялись за иномаркой с пьяным водителем

КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Больше пяти полицейских автомобилей с включенными "мигалками" пытались остановить машину Honda с пьяным водителем за рулем в четверг утром в центре Красноярска, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
"Инцидент произошел рано утром в центре города. На просьбу остановиться водитель не реагировал, его преследовали несколько патрульных машин. Когда удалось остановить, освидетельствование показало, что водитель в алкогольном опьянении. Проводится проверка, материалы будут переданы на рассмотрение в суд", - сказал собеседник агентства.
На странице "ЧП Красноярск" в социальной сети в "ВКонтакте" появилась видеозапись погони. На кадрах видно, что черная иномарка едет по пустынной дороге в центре города на улице Белинского, на сигналы патрульной машины не реагирует и пытается оторваться. Иномарка едет в сторону Советского района по улице Партизана Железняка, затем "уходит" в микрорайон "Взлетка", оттуда возвращается в центр. Все это время ее преследуют порядка шести патрульных машин. Полицейские безуспешно пытаются остановить иномарку спецлентой с шипами, но она ее проезжает и двигается дальше. Сам момент остановки Honda на видео не попал.
23 июля, 09:18Пьяный водитель устроил стрельбу в Москве