В Красноярске машины полиции гонялись за иномаркой с пьяным водителем

"Инцидент произошел рано утром в центре города. На просьбу остановиться водитель не реагировал, его преследовали несколько патрульных машин. Когда удалось остановить, освидетельствование показало, что водитель в алкогольном опьянении. Проводится проверка, материалы будут переданы на рассмотрение в суд", - сказал собеседник агентства.