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В Красноярске машины полиции гонялись за иномаркой с пьяным водителем
Больше пяти полицейских автомобилей с включенными "мигалками" пытались остановить машину Honda с пьяным водителем за рулем в четверг утром в центре Красноярска, РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:25
советский район
красноярск
происшествия
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советский район
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советский район, красноярск, происшествия

В Красноярске машины полиции гонялись за иномаркой с пьяным водителем

15:23 30.07.2020 (обновлено: 15:25 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Больше пяти полицейских автомобилей с включенными "мигалками" пытались остановить машину Honda с пьяным водителем за рулем в четверг утром в центре Красноярска, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
"Инцидент произошел рано утром в центре города. На просьбу остановиться водитель не реагировал, его преследовали несколько патрульных машин. Когда удалось остановить, освидетельствование показало, что водитель в алкогольном опьянении. Проводится проверка, материалы будут переданы на рассмотрение в суд", - сказал собеседник агентства.
На странице "ЧП Красноярск" в социальной сети в "ВКонтакте" появилась видеозапись погони. На кадрах видно, что черная иномарка едет по пустынной дороге в центре города на улице Белинского, на сигналы патрульной машины не реагирует и пытается оторваться. Иномарка едет в сторону Советского района по улице Партизана Железняка, затем "уходит" в микрорайон "Взлетка", оттуда возвращается в центр. Все это время ее преследуют порядка шести патрульных машин. Полицейские безуспешно пытаются остановить иномарку спецлентой с шипами, но она ее проезжает и двигается дальше. Сам момент остановки Honda на видео не попал.
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