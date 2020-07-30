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Посол призвал США и Британию прекратить дискриминацию китайских компаний
Дискриминация США и Великобританией китайских компаний - акт экономического запугивания, Пекин призывает Лондон и Вашингтон это прекратить и обеспечить... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:21
чжан ханьхуэй
сша
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чжан ханьхуэй, сша, в мире

Посол призвал США и Британию прекратить дискриминацию китайских компаний

15:21 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дискриминация США и Великобританией китайских компаний - акт экономического запугивания, Пекин призывает Лондон и Вашингтон это прекратить и обеспечить справедливую среду для функционирования компаний КНР, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Как подчеркнул дипломат, США и Британия без каких-либо убедительных доказательств существования рисков подвергают дискриминации и вытесняют с рынка китайские компании, "что само по себе - явное нарушение принципов рыночной экономики и правил свободной торговли".
Пекин
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"Это не проблема компании или отрасли, а проблема таких стран, как США и Великобритания, политизирующих бизнес и технические вопросы любой ценой, это акт экономического запугивания. Мы серьезно обеспокоены этим и призываем Соединенные Штаты Америки, Великобританию и другие страны прекратить обобщать концепцию национальной безопасности, прекратить сознательно дискредитировать Китай, прекратить необоснованно подавлять конкретные китайские компании и обеспечить справедливую и недискриминационную среду для нормальной работы китайских компаний", - заявил посол.
Он отметил, что Китай примет все необходимые меры для защиты прав и интересов китайских предприятий.
"Мы считаем, что большинство стран будут принимать решения, которые наилучшим образом отвечают интересам их людей и бизнеса, исходя из существа этого вопроса и принимать правильные меры. У нас достаточно уверенности в этом. Китай надеется на сотрудничество со всеми странами на основе принципов равенства, взаимной выгоды и обоюдного согласия", - добавил Чжан Ханьхуэй.
Китай призвал США прекратить распространение "политических вирусов", отметил посол, добавив, что "попытками повернуть вспять колесо истории США в конечном итоге попадут в собственную ловушку".
"Китай решительно скажет "нет" гегемонизму США и решительно примет меры для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны", - заявил посол.
Правительство Великобритании ранее озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G-оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
Магазин Huawei в Пекине, Китай
13:24Акценты
Санкции ни по чем? Huawei – лидер по продажам телефоновКитайская компания Huawei впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя южнокорейскую Samsung. Это произошло несмотря на то, что компания во втором квартале 2020 года продала меньше устройств, чем год назад. Просто дела у конкурентов шли хуже.
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Чжан ХаньхуэйСШАВ мире
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