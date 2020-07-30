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Росатом готов выполнить экологическую программу по Усолью-Сибирскому
Росатом готов выполнить комплексную программу по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском Иркутской области, говорится в сообщении госкорпорации. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:30
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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иркутская область
усолье-сибирское
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество

Росатом готов выполнить экологическую программу по Усолью-Сибирскому

15:15 30.07.2020 (обновлено: 15:30 30.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Росатом готов выполнить комплексную программу по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском Иркутской области, говорится в сообщении госкорпорации.
В четверг президент России Владимир Путин на совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском предложил наделить Росатом полномочиями единственного поставщика по всем работам по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском. Росатом располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения таких сложных задач, отметил глава государства.
"Госкорпорация "Росатом" готова реализовать комплексную программу по приведению в безопасное состояние и развитию территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области", - говорится в сообщении.
Росатому предстоит разработать и реализовать комплексную программу по приведению территории Усолья-Сибирского в безопасное состояние. "Первоочередные мероприятия будут проведены совместно с Росприроднадзором и МЧС", - отмечается в пресс-релизе.
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"Необходимо исключить возможные угрозы экологии и эффективно подойти к решению задачи. Для дальнейшего развития города Усолье-Сибирское требуется приведение его территории в безопасное состояние и возрождение производственного кластера", - сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
Росатом совместно с МЧС и Росприроднадзором уже провел обследование, которое доказывает, что сегодня Усолье-Сибирское - "это территория экологического бедствия, загрязненная ртутью, соединениями хлора и другими опасными веществами", отмечает госкорпорация. Общая площадь загрязненных территорий составляет около 16 квадратных километров, там накоплено около 2 миллионов тонн промышленных отходов.
Ранее предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор" и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается сформировать современную инфраструктуру по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов на территории региона, разработать и реализовать проекты по ликвидации объектов накопленного экологического вреда.
Усольское производственное объединение "Химпром" было построено в 1936 году рядом с месторождением каменной соли, которое обеспечивало химическое производство сырьем. Производство органической и неорганической химии были введены в эксплуатацию в период с 1956 по 2000 годы. "Химпром" являлся градообразующим предприятием и одним из лидеров химической индустрии в стране. Численность работников предприятия составляла до 12 тысяч человек.
Уже в советские годы очистные сооружения предприятия не справлялись с очисткой промышленных стоков. В 1990-2000-е годы ситуация ухудшилась, отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Помимо этого, отходы производства закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
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