Росатом готов выполнить экологическую программу по Усолью-Сибирскому

В четверг президент России Владимир Путин на совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском предложил наделить Росатом полномочиями единственного поставщика по всем работам по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском. Росатом располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения таких сложных задач, отметил глава государства.

"Госкорпорация "Росатом" готова реализовать комплексную программу по приведению в безопасное состояние и развитию территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области", - говорится в сообщении.

Росатому предстоит разработать и реализовать комплексную программу по приведению территории Усолья-Сибирского в безопасное состояние. "Первоочередные мероприятия будут проведены совместно с Росприроднадзором МЧС ", - отмечается в пресс-релизе.

"Необходимо исключить возможные угрозы экологии и эффективно подойти к решению задачи. Для дальнейшего развития города Усолье-Сибирское требуется приведение его территории в безопасное состояние и возрождение производственного кластера", - сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев , слова которого приведены в сообщении.

Росатом совместно с МЧС и Росприроднадзором уже провел обследование, которое доказывает, что сегодня Усолье-Сибирское - "это территория экологического бедствия, загрязненная ртутью, соединениями хлора и другими опасными веществами", отмечает госкорпорация. Общая площадь загрязненных территорий составляет около 16 квадратных километров, там накоплено около 2 миллионов тонн промышленных отходов.

Ранее предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор" и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается сформировать современную инфраструктуру по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов на территории региона, разработать и реализовать проекты по ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

Усольское производственное объединение "Химпром" было построено в 1936 году рядом с месторождением каменной соли, которое обеспечивало химическое производство сырьем. Производство органической и неорганической химии были введены в эксплуатацию в период с 1956 по 2000 годы. "Химпром" являлся градообразующим предприятием и одним из лидеров химической индустрии в стране. Численность работников предприятия составляла до 12 тысяч человек.