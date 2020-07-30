Власти Афганистана освободили более четырех тысяч пленных талибов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Второй вице-президент Афганистана Мохаммад Сарвар Даниш заявил, что афганские власти освободили из тюрем уже 4600 из 5 тысяч пленных талибов, сообщает местный телеканал 1 TV News.
Радикальное движение "Талибан" в свою очередь намерено закончить процесс освобождения пленных и тем самым отпустить 1002 афганских заключенных до вечера четверга, освободив еще 79 человек, об этом сообщил телеканалу источник, близкий к движению.
Талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США. Движение призывает Кабул как можно скорее завершить процесс освобождения с целью "проложить путь к началу внутриафганских переговоров".
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.