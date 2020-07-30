Росатом будет единственным поставщиком при работах в Усолье-Сибирском

Он также предложил ключевую роль в организации работы на месте, в поиске оптимальных технологических вариантов закрепить за Росатомом, поскольку корпорация располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения такого рода и такой сложности задач.

Путин отметил, что от Росатома также во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие города, "а он обладает солидным кадровым потенциалом для проведения работ по созданию новых производств". Президент добавил, что нужно активно предоставлять рабочие места для местных жителей, подумать о программах подготовки и переподготовки кадров по востребованным специальностям или по тем, которые будут востребованы.