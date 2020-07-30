Росатом будет единственным поставщиком при работах в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Росатом получит полномочия единственного поставщика по всем работам по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он также предложил ключевую роль в организации работы на месте, в поиске оптимальных технологических вариантов закрепить за Росатомом, поскольку корпорация располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения такого рода и такой сложности задач.
"Я прошу оперативно подготовить соответствующие проекты решений для наделения госкорпорации полномочиями единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском. На Росатом возлагается очень большая ответственность, и не только за ликвидацию накопленного вреда, с учетом планов корпорации по строительству здесь экологического промышленного комплекса", - заявил президент на инициированном врио губернатора Иркутской области совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском.
Путин отметил, что от Росатома также во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие города, "а он обладает солидным кадровым потенциалом для проведения работ по созданию новых производств". Президент добавил, что нужно активно предоставлять рабочие места для местных жителей, подумать о программах подготовки и переподготовки кадров по востребованным специальностям или по тем, которые будут востребованы.