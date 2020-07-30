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Росатом будет единственным поставщиком при работах в Усолье-Сибирском
Росатом получит полномочия единственного поставщика по всем работам по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:11
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
экономика
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РИА Новости
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353
60
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, экономика

Росатом будет единственным поставщиком при работах в Усолье-Сибирском

15:11 30.07.2020
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© Фото : MikSedУсолье-Сибирское
Усолье-Сибирское
© Фото : MikSed
Усолье-Сибирское. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Росатом получит полномочия единственного поставщика по всем работам по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он также предложил ключевую роль в организации работы на месте, в поиске оптимальных технологических вариантов закрепить за Росатомом, поскольку корпорация располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения такого рода и такой сложности задач.
"Я прошу оперативно подготовить соответствующие проекты решений для наделения госкорпорации полномочиями единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском. На Росатом возлагается очень большая ответственность, и не только за ликвидацию накопленного вреда, с учетом планов корпорации по строительству здесь экологического промышленного комплекса", - заявил президент на инициированном врио губернатора Иркутской области совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском.
Путин отметил, что от Росатома также во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие города, "а он обладает солидным кадровым потенциалом для проведения работ по созданию новых производств". Президент добавил, что нужно активно предоставлять рабочие места для местных жителей, подумать о программах подготовки и переподготовки кадров по востребованным специальностям или по тем, которые будут востребованы.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеЭкономика
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