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Росавиацию просят запретить "Аэрофлоту" продажу билетов в закрытые страны
Общероссийское объединение пассажиров просит Росавиацию запретить "Аэрофлоту" продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто, следует из... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:48
туризм
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
новости - туризм
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
александр нерадько
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр нерадько

Росавиацию просят запретить "Аэрофлоту" продажу билетов в закрытые страны

15:36 30.07.2020 (обновлено: 15:48 30.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров просит Росавиацию запретить "Аэрофлоту" продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто, следует из письма председателя объединения Ильи Зотова в адрес первого замминистра транспорта РФ, главы Росавиации Александра Нерадько (письмо имеется в распоряжении РИА Новости).
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Однако ряд авиакомпаний уже продает билеты в страны, которые еще не разрешены для полетов.
"Пассажиры из многих регионов нашей страны сообщают нам, что в период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящих в Евросоюз, ПАО "Аэрофлот" осуществляет продажу билетов в данные государства. Данное обстоятельство вводит наших граждан в заблуждение, так как приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет", - говорится в письме.
Объединение отмечает, что пассажиры не могут вернуть деньги, так как авиакомпания им предлагает вместо этого ваучеры на будущие полеты. Объединение считает, что эти действия авиакомпании нарушают законодательство.
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"Прошу вас провести проверку по указанным фактам и запретить авиакомпании продажи билетов в иностранные государства, с которыми закрыто авиасообщение, за исключением случаев, связанных с вывозными рейсами из других государств. Данные действия позволят защитить наших пассажиров", - говорится в письме.
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ТуризмТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаНовости - ТуризмАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр Нерадько
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