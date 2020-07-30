Росавиацию просят запретить "Аэрофлоту" продажу билетов в закрытые страны

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров просит Общероссийское объединение пассажиров просит Росавиацию запретить " Аэрофлоту " продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто, следует из письма председателя объединения Ильи Зотова в адрес первого замминистра транспорта РФ, главы Росавиации Александра Нерадько (письмо имеется в распоряжении РИА Новости).

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Однако ряд авиакомпаний уже продает билеты в страны, которые еще не разрешены для полетов.

"Пассажиры из многих регионов нашей страны сообщают нам, что в период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящих в Евросоюз , ПАО "Аэрофлот" осуществляет продажу билетов в данные государства. Данное обстоятельство вводит наших граждан в заблуждение, так как приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет", - говорится в письме.

Объединение отмечает, что пассажиры не могут вернуть деньги, так как авиакомпания им предлагает вместо этого ваучеры на будущие полеты. Объединение считает, что эти действия авиакомпании нарушают законодательство.