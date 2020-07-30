Греция считает недопустимым нахождение турецкого судна в ИЭЗ Кипра

АФИНЫ, 30 июл - РИА Новости. Греция считает недопустимым то, что турецкое исследовательское судно Barbaros будет проводить сейсмическую разведку нефтегазовых ресурсов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, заявил официальный представитель правительства Греции Греция считает недопустимым то, что турецкое исследовательское судно Barbaros будет проводить сейсмическую разведку нефтегазовых ресурсов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в четверг.

По его словам, Анкара сделала позитивный шаг в сторону деэскалации отношений с Грецией после "незаконного" оповещения НАВТЕКС (Navtex) от 21 июля о проведении сейсмических исследований в районе Кастелоризо.

"К сожалению, в то же время Турция выпустила Navtex об исследовании в ИЭЗ Кипра, а Barbaros находится уже на Кипре. И это недопустимо. Это практическое продолжение ее правонарушения", - сказал Петсас.

"Греция будет и впредь неизменно поддерживать Республику Кипр как в ее усилиях по урегулированию кипрской проблемы, так и в ее усилиях по борьбе с преступностью Турции. Уже сегодня утром премьер-министр провел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом", - сообщил официальный представитель правительства Греции.

Турция, не признающая Республику Кипр, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны. Турция постоянно направляет в район близ Кипра свои исследовательские и буровые суда в сопровождении военных кораблей.

Что касается отношений с Грецией, что гидрографическая служба Антальи 21 июля выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также турецкие военные корабли.

Греция заявляет, что этот район входит в ее исключительную экономическую зону. Греция выпустила свое оповещение Navtex, которым аннулировало турецкий. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. МИД Греции сообщил, что заявил протест Турции и Греция подняла этот вопрос в ЕС, в НАТО и Объединенных Нациях.