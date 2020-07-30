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Греция считает недопустимым нахождение турецкого судна в ИЭЗ Кипра
Греция считает недопустимым то, что турецкое исследовательское судно Barbaros будет проводить сейсмическую разведку нефтегазовых ресурсов в исключительной... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:08
кипр
греция
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кипр, греция, турция, в мире

Греция считает недопустимым нахождение турецкого судна в ИЭЗ Кипра

15:07 30.07.2020 (обновлено: 15:08 30.07.2020)
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© Фото : администрации Одесского морского портаТурецкий фрегат TCG "Barbaros" в Одессе
Турецкий фрегат TCG Barbaros в Одессе
© Фото : администрации Одесского морского порта
АФИНЫ, 30 июл - РИА Новости. Греция считает недопустимым то, что турецкое исследовательское судно Barbaros будет проводить сейсмическую разведку нефтегазовых ресурсов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в четверг.
По его словам, Анкара сделала позитивный шаг в сторону деэскалации отношений с Грецией после "незаконного" оповещения НАВТЕКС (Navtex) от 21 июля о проведении сейсмических исследований в районе Кастелоризо.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Германии Никос Дендиас во время встречи
21 июля, 15:07
Маас высказался за прекращение буровых работ Турции в ИЭЗ Кипра
"К сожалению, в то же время Турция выпустила Navtex об исследовании в ИЭЗ Кипра, а Barbaros находится уже на Кипре. И это недопустимо. Это практическое продолжение ее правонарушения", - сказал Петсас.
"Греция будет и впредь неизменно поддерживать Республику Кипр как в ее усилиях по урегулированию кипрской проблемы, так и в ее усилиях по борьбе с преступностью Турции. Уже сегодня утром премьер-министр провел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом", - сообщил официальный представитель правительства Греции.
Турция, не признающая Республику Кипр, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны. Турция постоянно направляет в район близ Кипра свои исследовательские и буровые суда в сопровождении военных кораблей.
Что касается отношений с Грецией, что гидрографическая служба Антальи 21 июля выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также турецкие военные корабли.
Греция заявляет, что этот район входит в ее исключительную экономическую зону. Греция выпустила свое оповещение Navtex, которым аннулировало турецкий. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. МИД Греции сообщил, что заявил протест Турции и Греция подняла этот вопрос в ЕС, в НАТО и Объединенных Нациях.
Турция назвала претензии Греции по поводу начатых Турцией сейсмических исследований в районе Кастелоризо необоснованными. Как заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, судно Oruс Reis проводит исследования в пределах континентального шельфа Турции, о границах которого Анкара уведомила ООН.
Греческий флаг
21 июля, 17:42
СМИ: ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции
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КипрГрецияТурцияВ мире
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