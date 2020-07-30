Во Флориде стартовала ракета Atlas V с марсоходом Perseverance

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА новости. Во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas V с исследовательским ровером Perseverance, которому предстоит искать следы жизни на Марсе, прямую трансляцию запуска ведет Во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas V с исследовательским ровером Perseverance, которому предстоит искать следы жизни на Марсе, прямую трансляцию запуска ведет НАСА

Ракета-носитель стартовала в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 мск).

Как сообщил вскоре после запуска глава научной программы НАСА, заместитель руководителя агентства Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen), запуск проходит в штатном режиме и специалисты поддерживают контакт с аппаратом. НАСА отмечает, что в случае неудачного старта сегодня следующую попытку предприняли бы лишь через 26 месяцев.

После выхода на опорную орбиту, через 50 минут после запуска, был включен двигатель второй ступени ракеты-носителя для вывода ее на промежуточный уровень за пределами орбиты Земли.

Прибытие исследовательского ровера на орбиту Красной планеты запланировано на 18 февраля 2021 года. Марсоход оснащен семью научными инструментами, в том числе он доставит вертолет, который впервые совершит полет над поверхностью другой планеты. У ровера два десятка камер, приборы для изучения окружающей среды. На нем также прибудет экспериментальный инструмент Moxie, который впервые попробует получить кислород из атмосферы Марса.