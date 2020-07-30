Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200730/1575169196.html
Во Флориде стартовала ракета Atlas V с марсоходом Perseverance
Во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas V с исследовательским ровером Perseverance, которому предстоит искать следы жизни на Марсе, прямую трансляцию... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:34
вашингтон (город)
сша
риа наука
марс
космос - риа наука
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575176417_0:292:3098:2035_1400x0_80_0_0_89bb26e51cf04679846cfba1f7e49422.jpg
https://ria.ru/20200728/1575038821.html
https://ria.ru/20200730/1575144048.html
Марсоход не наш, но двигатели в ракете все наши рд 180
64
Ждём , чем Димка Рогозин ответит!)))
51
33
вашингтон (город)
сша
марс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575176417_0:292:3098:2035_1400x0_80_0_0_89bb26e51cf04679846cfba1f7e49422.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575176417_199:0:2928:2047_1400x0_80_0_0_a0fe3173da65aa5c606a1b2e69b349d8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575176417_540:0:2587:2047_1400x0_80_0_0_4db48c7e2bc2b7a12069829e0b3c9216.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон (город), сша, марс, космос - риа наука, наса

Во Флориде стартовала ракета Atlas V с марсоходом Perseverance

14:55 30.07.2020 (обновлено: 17:34 30.07.2020)
5939
© REUTERS / Joe SkipperСтарт ракеты-носителя Atlas V с исследовательским ровером Perseverance на мысе Канаверал
Старт ракеты-носителя Atlas V с исследовательским ровером Perseverance на мысе Канаверал
© REUTERS / Joe Skipper
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА новости. Во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas V с исследовательским ровером Perseverance, которому предстоит искать следы жизни на Марсе, прямую трансляцию запуска ведет НАСА.
Ракета-носитель стартовала в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 мск).
Марсоход Rosalind Franklin ЕКА и Роскосмоса проведет бурение на 2 метра ниже поверхности Марса в поисках признаков жизни
28 июля, 13:30РИА Наука
Ученый считает, что под поверхностью Марса существует жизнь
Как сообщил вскоре после запуска глава научной программы НАСА, заместитель руководителя агентства Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen), запуск проходит в штатном режиме и специалисты поддерживают контакт с аппаратом. НАСА отмечает, что в случае неудачного старта сегодня следующую попытку предприняли бы лишь через 26 месяцев.
После выхода на опорную орбиту, через 50 минут после запуска, был включен двигатель второй ступени ракеты-носителя для вывода ее на промежуточный уровень за пределами орбиты Земли.
Прибытие исследовательского ровера на орбиту Красной планеты запланировано на 18 февраля 2021 года. Марсоход оснащен семью научными инструментами, в том числе он доставит вертолет, который впервые совершит полет над поверхностью другой планеты. У ровера два десятка камер, приборы для изучения окружающей среды. На нем также прибудет экспериментальный инструмент Moxie, который впервые попробует получить кислород из атмосферы Марса.
Главной задачей Perseverance станет поиск следов жизни на Красной планете. Для этого аппарат будет собирать образцы марсианского грунта, которые, как планирует НАСА, будут возвращены на Землю не ранее 2031 года.
Марс
09:10
Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
1771261709
Обсудить 33
РИА НаукаВашингтон (город)СШАМарсКосмос - РИА НаукаНАСА
Популярные комментарии
Марсоход не наш, но двигатели в ракете все наши рд 180
30 июля, 15:39
ИФИван Федоров
182710117
Ждём , чем Димка Рогозин ответит!)))
30 июля, 15:30
ВПВова Петин
18260007
Рекомендуем
Школьные автобусы
Ивановские власти рассказали о неудачном эксперименте с алкозамками
Рейхстаг
В бундестаге выразили протест сенаторам США из-за "Северного потока — 2"
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Адвокат объяснил отказ Ефремова от признательных показаний
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское Усольехимпром
Путин поручил приступить к работе на опасных объектах в Усолье-Сибирском
Американские доллары
Миллионам американцев предрекли нищету
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Кадры задержания пяти участников террористического сообщества
В Калмыкии задержали еще пятерых участников ячейки ИГ* в колонии
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Роспотребнадзор назвал главную проблему при работе над вакциной
Леонид Кравчук
Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Мордовии зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахри во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
Египетские страсти. Ученые раскрыли загадочные смерти времен фараонов
Капитуляция войск Квантунской армии
"Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
Персики
Названы неожиданные полезные свойства персиков
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Кузбассе на шахте "Березовская" выявили вспышку коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Лента новостейМолния