https://ria.ru/20200730/1575169196.html
Во Флориде стартовала ракета Atlas V с марсоходом Perseverance
Во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas V с исследовательским ровером Perseverance, которому предстоит искать следы жизни на Марсе, прямую трансляцию... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:55
2020-07-30T17:34
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Иван Федоров
Марсоход не наш, но двигатели в ракете все наши рд 180
64
Вова Петин
Ждём , чем Димка Рогозин ответит!)))
51
33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА новости.
Во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas V с исследовательским ровером Perseverance, которому предстоит искать следы жизни на Марсе, прямую трансляцию запуска ведет НАСА
.
Ракета-носитель стартовала в 07:50 по времени Восточного побережья США
(14:50 мск).
Как сообщил вскоре после запуска глава научной программы НАСА, заместитель руководителя агентства Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen), запуск проходит в штатном режиме и специалисты поддерживают контакт с аппаратом. НАСА отмечает, что в случае неудачного старта сегодня следующую попытку предприняли бы лишь через 26 месяцев.
После выхода на опорную орбиту, через 50 минут после запуска, был включен двигатель второй ступени ракеты-носителя для вывода ее на промежуточный уровень за пределами орбиты Земли.
Прибытие исследовательского ровера на орбиту Красной планеты запланировано на 18 февраля 2021 года. Марсоход оснащен семью научными инструментами, в том числе он доставит вертолет, который впервые совершит полет над поверхностью другой планеты. У ровера два десятка камер, приборы для изучения окружающей среды. На нем также прибудет экспериментальный инструмент Moxie, который впервые попробует получить кислород из атмосферы Марса.
Главной задачей Perseverance станет поиск следов жизни на Красной планете. Для этого аппарат будет собирать образцы марсианского грунта, которые, как планирует НАСА, будут возвращены на Землю не ранее 2031 года.