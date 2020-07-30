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В бундестаге выразили протест сенаторам США из-за "Северного потока — 2"
Фракция либеральной Свободной демократической партии (СвДП) бундестага направила письмо американским сенаторам Теду Крузу и Джинн Шейхин, в котором выразила... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:01
мартин нойманн
райнер зеле
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
omv
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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мартин нойманн, райнер зеле, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, omv, сша, в мире

В бундестаге выразили протест сенаторам США из-за "Северного потока — 2"

14:54 30.07.2020 (обновлено: 15:01 30.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРейхстаг
Рейхстаг
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Фракция либеральной Свободной демократической партии (СвДП) бундестага направила письмо американским сенаторам Теду Крузу и Джинн Шейхин, в котором выразила протест против готовящихся санкций в отношении европейского газопровода "Северный поток – 2", заявил РИА Новости официальный представитель фракции по вопросам энергетики Мартин Нойманн.
"Потому что позиция коллег в парламентской фракции СвДП ясна: мы не допускаем вмешательства Америки в европейские дела", - отметил он.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Ранее о необходимости "политического ответа" на угрозы Вашингтона о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода, заявил в Вене глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
По словам депутата Нойманна, "вводить в игру санкции против США не в наших интересах", этим интересам отвечает "более тесное и конструктивное сотрудничество между США и ЕС, в том числе в международной и экономической сфере, а также в развитии новых совместных проектов".
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Относительно "Северного потока — 2" парламентарий заявил, что это "европейский проект, в котором в настоящее время участвуют компании как минимум из 12 стран ЕС". Актуальные действия США "оказывают значительное влияние на инвестиционную, плановую и правовую безопасность Германии и ЕС", считает Нойманн.
Он добавил, что речь идет о "явном вмешательстве в суверенные дела Европейского союза, особенно с учетом того, что строительство трубопровода "Северный поток — 2" было одобрено в соответствии со всеми правилами ЕС".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
14221221168
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Мартин НойманнРайнер ЗелеТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2OMVСШАВ мире
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