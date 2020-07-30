В бундестаге выразили протест сенаторам США из-за "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Фракция либеральной Свободной демократической партии ( Фракция либеральной Свободной демократической партии ( СвДП ) бундестага направила письмо американским сенаторам Теду Крузу и Джинн Шейхин, в котором выразила протест против готовящихся санкций в отношении европейского газопровода " Северный поток – 2 ", заявил РИА Новости официальный представитель фракции по вопросам энергетики Мартин Нойманн

"Потому что позиция коллег в парламентской фракции СвДП ясна: мы не допускаем вмешательства Америки в европейские дела", - отметил он.

Ранее о необходимости "политического ответа" на угрозы Вашингтона о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода, заявил в Вене глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.

По словам депутата Нойманна, "вводить в игру санкции против США не в наших интересах", этим интересам отвечает "более тесное и конструктивное сотрудничество между США и ЕС, в том числе в международной и экономической сфере, а также в развитии новых совместных проектов".

Относительно "Северного потока — 2" парламентарий заявил, что это "европейский проект, в котором в настоящее время участвуют компании как минимум из 12 стран ЕС". Актуальные действия США "оказывают значительное влияние на инвестиционную, плановую и правовую безопасность Германии и ЕС", считает Нойманн.

Он добавил, что речь идет о "явном вмешательстве в суверенные дела Европейского союза, особенно с учетом того, что строительство трубопровода "Северный поток — 2" было одобрено в соответствии со всеми правилами ЕС".