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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575168916.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 89 374
Минздрав Филиппин зарегистрировал за сутки рекордные 3954 случая заражения коронавирусом в стране, обще число заболевших приблизилось к 90 тысячам, говорится в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:51
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, филиппины, в мире

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 89 374

14:51 30.07.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минздрав Филиппин зарегистрировал за сутки рекордные 3954 случая заражения коронавирусом в стране, обще число заболевших приблизилось к 90 тысячам, говорится в ежедневном отчете, опубликованном в Facebook ведомства.
По данным минздрава, за последние сутки были зафиксированы 23 летальных исхода. В общей сложности с начала эпидемии заразились 89 374 человек, скончались 1983 пациента с COVID-19.
Согласно отчету ведомства, число вылечившихся от коронавируса за последние сутки выросло на 38 075 человек. Общее число излечившихся составляет 65 064.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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