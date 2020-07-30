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В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
При столкновении фуры и иномарки в Иркутской области погибли два человека, еще два, среди которых подросток 14 лет, госпитализированы, сообщает ГУ МВД региона. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:51
иркутская область
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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иркутская область, происшествия

В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

14:50 30.07.2020 (обновлено: 14:51 30.07.2020)
1770
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ИРКУТСК, 30 июл – РИА Новости. При столкновении фуры и иномарки в Иркутской области погибли два человека, еще два, среди которых подросток 14 лет, госпитализированы, сообщает ГУ МВД региона.
На трассе Р-255 Сибирь в Усольском районе Иркутской области столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mazda.
"В результате столкновения два человека, находившиеся в иномарке, погибли, еще два, в том числе подросток 14 лет, госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель ГУ МВД региона, в салоне иномарки также находился ребенок двух лет. Он, по предварительной информации, не пострадал.
На участке дороги, где произошло ДТП, движение ограничено.
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