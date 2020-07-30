В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

ИРКУТСК, 30 июл – РИА Новости. При столкновении фуры и иномарки в При столкновении фуры и иномарки в Иркутской области погибли два человека, еще два, среди которых подросток 14 лет, госпитализированы, сообщает ГУ МВД региона.

На трассе Р-255 Сибирь в Усольском районе Иркутской области столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mazda.

"В результате столкновения два человека, находившиеся в иномарке, погибли, еще два, в том числе подросток 14 лет, госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель ГУ МВД региона, в салоне иномарки также находился ребенок двух лет. Он, по предварительной информации, не пострадал.