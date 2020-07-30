https://ria.ru/20200730/1575168889.html
В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
При столкновении фуры и иномарки в Иркутской области погибли два человека, еще два, среди которых подросток 14 лет, госпитализированы, сообщает ГУ МВД региона. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:50
2020-07-30T14:51
иркутская область
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575142454.html
иркутская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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иркутская область, происшествия
ИРКУТСК, 30 июл – РИА Новости.
При столкновении фуры и иномарки в Иркутской области
погибли два человека, еще два, среди которых подросток 14 лет, госпитализированы, сообщает ГУ МВД региона.
На трассе Р-255 Сибирь в Усольском районе Иркутской области столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mazda.
"В результате столкновения два человека, находившиеся в иномарке, погибли, еще два, в том числе подросток 14 лет, госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель ГУ МВД региона, в салоне иномарки также находился ребенок двух лет. Он, по предварительной информации, не пострадал.
На участке дороги, где произошло ДТП, движение ограничено.