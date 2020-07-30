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Алтайский край
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Число предпринимателей в Алтайском крае выросло вопреки коронавирусу
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае с начала 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, увеличилось, этому во... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:00
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алтайский край

Число предпринимателей в Алтайском крае выросло вопреки коронавирусу

14:55 30.07.2020 (обновлено: 15:00 30.07.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск
© РИА Новости / Александр Кряжев
БАРНАУЛ, 30 июл – РИА Новости. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае с начала 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, увеличилось, этому во многом способствуют федеральные и региональные меры поддержки, сообщает краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
По состоянию на 10 июля 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 79,3 тысячи субъектов предпринимательства. С начала года количество юридических лиц увеличилось на 739, индивидуальных предпринимателей — на 794.
"Сохранению стабильности в сфере предпринимательства в значительной степени способствуют дополнительные меры поддержки, принимаемые федеральными и региональными органами власти. Только на выплату заработных плат своим сотрудникам алтайский бизнес получил от государства 1,1 миллиарда рублей. Большой спрос отмечается на льготные кредиты, которыми уже воспользовались предприниматели края. Сумма льготных кредитов составила почти 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что регион также привлек федеральные средства на докапитализацию региональных финансовых институтов — Алтайского фонда микрозаймов и гарантийной организации на сумму 177,5 миллиона рублей. Также пересмотрены условия предоставления поддержки и введены новые продукты финансовой помощи. Так, Алтайский фонд микрозаймов пересмотрел условия предоставления займов для пострадавших от пандемии. Они могут получить до 5 миллионов рублей с годовой ставкой от 1%.
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"Центром предоставления гарантий запущена новая гарантийная программа "Приоритет 2020" для поддержки предприятий пострадавших сфер при получении кредитов в банках. Всего за 6 месяцев текущего года предоставлены поручительства фонда для получения организациями заемных средств на сумму свыше 260 миллионов рублей по 55 кредитным договорам. Сумма привлеченных кредитных ресурсов составила почти 900 миллионов рублей", - сообщают власти.
По данным управления, после снятия ограничений по коронавирусу возобновили деятельность более 90% предпринимателей Алтайского края. Под воздействием ограничительных мер все еще находятся около 7% предприятий малого и среднего бизнеса. В отраслях, которые признаны наиболее пострадавшими в результате распространения новой коронавирусной инфекции, работают порядка 23 тысяч предприятий, на которых трудятся около 75 тысяч человек.

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