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Распространение нового коронавируса
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На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области превысило 2,5 тысячи, прирост за последние сутки составил 66 человек, сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валерий лимаренко, сахалинская область, общество

На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

14:48 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области превысило 2,5 тысячи, прирост за последние сутки составил 66 человек, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
"COVID-19. В Сахалинской области +66 случаев... Итого на 30 июля в Сахалинской области 2554 случая заболевания, 1451 человек выписаны с выздоровлением, 1103 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.
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Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности, остров открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинская областьОбщество
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