На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

"COVID-19. В Сахалинской области +66 случаев... Итого на 30 июля в Сахалинской области 2554 случая заболевания, 1451 человек выписаны с выздоровлением, 1103 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.

На 29 июля в области было официально подтверждено 2488 случаев заболевания коронавирусом.

Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.

Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности, остров открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.

Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.