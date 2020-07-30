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На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области превысило 2,5 тысячи, прирост за последние сутки составил 66 человек, сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:48
2020-07-30T14:48
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости.
Число выявленных случаев COVID-19
в Сахалинской области
превысило 2,5 тысячи, прирост за последние сутки составил 66 человек, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко
.
"COVID-19. В Сахалинской области +66 случаев... Итого на 30 июля в Сахалинской области 2554 случая заболевания, 1451 человек выписаны с выздоровлением, 1103 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.
На 29 июля в области было официально подтверждено 2488 случаев заболевания коронавирусом.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности, остров открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.