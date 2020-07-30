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Туризм
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Туроператоры столкнулись с трудностями, подключаясь к программе кешбэка
Многие российские туроператоры из-за ограниченных сроков не успевают подготовить туры по программе поддержки внутреннего туризма за счет возврата денежных... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:03
туризм
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст)

Туроператоры столкнулись с трудностями, подключаясь к программе кешбэка

15:03 30.07.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Многие российские туроператоры из-за ограниченных сроков не успевают подготовить туры по программе поддержки внутреннего туризма за счет возврата денежных средств туристам (кешбэк) за путешествия по стране, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее Ростуризм объявил, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе, которая будет действовать до конца 2020 года, примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.
"Туроператоры с энтузиазмом встретили инициативу по стимулированию турпоездок по стране, но тут же столкнулись с трудностями. Многие опасались, что не успеют в обозначенные сроки выполнить условия для участия в программе. Письмо Ростуризма с общей информацией о начале программы туроператоры получили 20 июля, и сформировать заявки на участие им предлагалось до 27 июля включительно", - пояснили в РСТ.
Там также отметили, что предоставить информацию о турах по программе и создать отдельную посадочную страницу для них на сайте туроператора необходимо до 31 июля включительно. Причем, это касается и тех операторов, которые формируют туры в Краснодарский край, Крым и другие регионы, вступающие в программу только 1 октября. До 31 июля компаниям надо успеть также решить технические вопросы интеграции с платежной программой "Мир" и сообщить об этом в Ростуризм.
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Как получить кешбэк за покупку туров по России
В РСТ подчеркнули, что жесткие временные и организационные рамки, хотя речь идет о продажах начиная с августа, лишают компании реальной возможности подкорректировать уже существующие программы или создать что-то новое. Многие операторы готовы оперативно разработать программы, например, на 5 дней по тем регионам, куда они раньше возили на 1-3 дня. Но при таких сроках мало кто успеет это сделать. А список программ, отправленный в Ростуризм до 31 июля, дополнять уже нельзя, подчеркнули в РТС.
"До конца недели для участия в программе надо подписать документы с платежной системой "Мир", а главное, запросить у банка-эквайера отдельные дополнительные идентификаторы помимо уже существующих у компании. Именно по этим уникальным ID будут учитываться покупки туруслуг в рамках кешбэк-программы. По разъяснениям Ростуризма получается, что это можно сделать за день. Но на деле, как говорят туроператоры, даже у продвинутых IT-специалистов получение ID и настройка на общую платежную систему потребует не менее недели. К тому же банки, в отличие от туроператоров, никакого цейтнота не чувствуют и с ответом на запросы не торопятся", - прокомментировали ситуацию в союзе.
"Времени для участия в реализации этого проекта чрезвычайно мало, так как есть ряд условий, которые надо выполнить. В техническом плане они несложные, но требуют организационных и временных затрат", – сказал на вебинаре по программе кешбэка глава "Турпомощи" Александр Осауленко.
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Российский союз туриндустрии (РСТ)
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