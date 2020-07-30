Туроператоры столкнулись с трудностями, подключаясь к программе кешбэка

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Многие российские туроператоры из-за ограниченных сроков не успевают подготовить туры по программе поддержки внутреннего туризма за счет возврата денежных средств туристам (кешбэк) за путешествия по стране, заявили РИА Новости в Многие российские туроператоры из-за ограниченных сроков не успевают подготовить туры по программе поддержки внутреннего туризма за счет возврата денежных средств туристам (кешбэк) за путешествия по стране, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Ранее Ростуризм объявил, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе, которая будет действовать до конца 2020 года, примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.

"Туроператоры с энтузиазмом встретили инициативу по стимулированию турпоездок по стране, но тут же столкнулись с трудностями. Многие опасались, что не успеют в обозначенные сроки выполнить условия для участия в программе. Письмо Ростуризма с общей информацией о начале программы туроператоры получили 20 июля, и сформировать заявки на участие им предлагалось до 27 июля включительно", - пояснили в РСТ.

Там также отметили, что предоставить информацию о турах по программе и создать отдельную посадочную страницу для них на сайте туроператора необходимо до 31 июля включительно. Причем, это касается и тех операторов, которые формируют туры в Краснодарский край, Крым и другие регионы, вступающие в программу только 1 октября. До 31 июля компаниям надо успеть также решить технические вопросы интеграции с платежной программой "Мир" и сообщить об этом в Ростуризм.

В РСТ подчеркнули, что жесткие временные и организационные рамки, хотя речь идет о продажах начиная с августа, лишают компании реальной возможности подкорректировать уже существующие программы или создать что-то новое. Многие операторы готовы оперативно разработать программы, например, на 5 дней по тем регионам, куда они раньше возили на 1-3 дня. Но при таких сроках мало кто успеет это сделать. А список программ, отправленный в Ростуризм до 31 июля, дополнять уже нельзя, подчеркнули в РТС.

"До конца недели для участия в программе надо подписать документы с платежной системой "Мир", а главное, запросить у банка-эквайера отдельные дополнительные идентификаторы помимо уже существующих у компании. Именно по этим уникальным ID будут учитываться покупки туруслуг в рамках кешбэк-программы. По разъяснениям Ростуризма получается, что это можно сделать за день. Но на деле, как говорят туроператоры, даже у продвинутых IT-специалистов получение ID и настройка на общую платежную систему потребует не менее недели. К тому же банки, в отличие от туроператоров, никакого цейтнота не чувствуют и с ответом на запросы не торопятся", - прокомментировали ситуацию в союзе.