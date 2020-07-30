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Кипр оценил ход переговоров с Россией по налогообложению
Переговоры об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром вышли на политический уровень, в ближайшие дни могут стать... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:45
никос анастасиадис
владимир путин
кипр
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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никос анастасиадис, владимир путин, кипр, экономика

Кипр оценил ход переговоров с Россией по налогообложению

14:45 30.07.2020
151
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Кипр. Архивное фото
АФИНЫ, 30 июл – РИА Новости. Переговоры об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром вышли на политический уровень, в ближайшие дни могут стать известны итоги, сообщила РИА Новости представитель кипрского министерства финансов.
Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения и просьбой дать ответ до 15 июня. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных РФ с другими странами. Переговоры начались 25 июня, прошло несколько раундов.
В четверг, 30 июня, состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Кипра Никоса Анастасиадиса, в ходе которого обсуждалось совершенствование договорно-правовой базы в финансово-инвестиционной сфере.
"Сегодня утром президенты говорили на политическом уровне. Фактически завтра у нас будет последний обмен окончательными текстами, и затем ожидается изложение официальной позиции Республики Кипр", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Россия свой текст, как ожидается, пришлет сегодня.
"В ближайшие дни, в пятницу или в понедельник, ожидаются итоги переговоров", - сказала представитель минфина.
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Никос АнастасиадисВладимир ПутинКипрЭкономика
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