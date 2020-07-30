Телеканал "Россия" запускает проект "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!"

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. К 30-летнему юбилею основания Российской Федерации телеканал "Россия" запускает специальный проект "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!" о сегодняшнем поколении 30-летних, сообщает пресс-служба канала.

"Он расскажет о тех, кто уже успел сделать в своей жизни что-то действительно важное – совершал открытия, спасал человеческие жизни, рисковал собой ради других, изобретал новый вид технологий, был волонтером, ставил рекорды в профессии, спорте и творчестве", – говорится в сообщении.

, в которой нужно коротко рассказать о своих достижениях. Стать участниками проекта могут только россияне 1991 года рождения. Для этого им достаточно заполнить анкету в официальной группе телеканала ВКонтакте или на сайте в которой нужно коротко рассказать о своих достижениях.

Учитывая, что многие будущие герои не любят сами говорить о себе, создатели проекта приглашают сделать это за них родных и близких, соседей, коллег, пациентов, учеников.