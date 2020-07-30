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Телеканал "Россия" запускает проект "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!"
К 30-летнему юбилею основания Российской Федерации телеканал "Россия" запускает специальный проект "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!" о сегодняшнем поколении 30-летних,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:51
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353
60
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новости культуры, медиа - общество

Телеканал "Россия" запускает проект "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!"

15:51 30.07.2020
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© Россия-1Телеканал "Россия" запускает специальный проект "РОССИЯ. НАМ 30!"
Телеканал Россия запускает специальный проект РОССИЯ. НАМ 30!
© Россия-1
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. К 30-летнему юбилею основания Российской Федерации телеканал "Россия" запускает специальный проект "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!" о сегодняшнем поколении 30-летних, сообщает пресс-служба канала.
"Он расскажет о тех, кто уже успел сделать в своей жизни что-то действительно важное – совершал открытия, спасал человеческие жизни, рисковал собой ради других, изобретал новый вид технологий, был волонтером, ставил рекорды в профессии, спорте и творчестве", – говорится в сообщении.
Стать участниками проекта могут только россияне 1991 года рождения. Для этого им достаточно заполнить анкету в официальной группе телеканала ВКонтакте или на сайте, в которой нужно коротко рассказать о своих достижениях.
Учитывая, что многие будущие герои не любят сами говорить о себе, создатели проекта приглашают сделать это за них родных и близких, соседей, коллег, пациентов, учеников.
Сбор анкет продлится до марта 2021 года. Документальный фильм о поколении 30-летних выйдет на телеканале "Россия" и в социальной сети ВКонтакте в июне 2021 года.
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