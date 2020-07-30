https://ria.ru/20200730/1575168433.html
Телеканал "Россия" запускает проект "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!"
К 30-летнему юбилею основания Российской Федерации телеканал "Россия" запускает специальный проект "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!" о сегодняшнем поколении 30-летних,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:51
2020-07-30T15:51
культура
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, медиа - общество
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. К 30-летнему юбилею основания Российской Федерации телеканал "Россия" запускает специальный проект "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!" о сегодняшнем поколении 30-летних, сообщает пресс-служба канала.
"Он расскажет о тех, кто уже успел сделать в своей жизни что-то действительно важное – совершал открытия, спасал человеческие жизни, рисковал собой ради других, изобретал новый вид технологий, был волонтером, ставил рекорды в профессии, спорте и творчестве", – говорится в сообщении.
Стать участниками проекта могут только россияне 1991 года рождения. Для этого им достаточно заполнить анкету
в официальной группе телеканала ВКонтакте или на сайте,
в которой нужно коротко рассказать о своих достижениях.
Учитывая, что многие будущие герои не любят сами говорить о себе, создатели проекта приглашают сделать это за них родных и близких, соседей, коллег, пациентов, учеников.
Сбор анкет продлится до марта 2021 года. Документальный фильм о поколении 30-летних выйдет на телеканале "Россия" и в социальной сети ВКонтакте в июне 2021 года.