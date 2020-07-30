Путин ждет доклада о работе в Усолье-Сибирском через три месяца

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил через три месяца доложить о результатах первого этапа ликвидации экологического загрязнения в Усолье-Сибирском Иркутской области.
В четверг Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии,
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что промплощадка ранее использовалась для производства химической продукции предприятием "Усольехимпром", ее общая площадь составляет более 600 гектаров. Производственная деятельность химпредприятия была прекращена еще в 2010 году. В результате остановки производства значительная часть отходов была помещена в подземные резервуары и оставлена на территории, в результате чего вся почва, подземные воды пропитались опасными химическими веществами.
Президент заслушал доклад руководителя региона и дал ряд поручений.
"О результатах выполнения поручений по первому этапу прошу доложить на совещании через три месяца. Подведем итоги, посмотрим, что запланировали и что сделали", - сказал он.