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Путин ждет доклада о работе в Усолье-Сибирском через три месяца
Президент России Владимир Путин поручил через три месяца доложить о результатах первого этапа ликвидации экологического загрязнения в Усолье-Сибирском Иркутской РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:50
игорь кобзев
иркутская область
общество
владимир путин
усолье-сибирское
экономика
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иркутская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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игорь кобзев, иркутская область, общество, владимир путин, усолье-сибирское, экономика

Путин ждет доклада о работе в Усолье-Сибирском через три месяца

14:42 30.07.2020 (обновлено: 14:50 30.07.2020)
869
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил через три месяца доложить о результатах первого этапа ликвидации экологического загрязнения в Усолье-Сибирском Иркутской области.
В четверг Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии,
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что промплощадка ранее использовалась для производства химической продукции предприятием "Усольехимпром", ее общая площадь составляет более 600 гектаров. Производственная деятельность химпредприятия была прекращена еще в 2010 году. В результате остановки производства значительная часть отходов была помещена в подземные резервуары и оставлена на территории, в результате чего вся почва, подземные воды пропитались опасными химическими веществами.
Президент заслушал доклад руководителя региона и дал ряд поручений.
"О результатах выполнения поручений по первому этапу прошу доложить на совещании через три месяца. Подведем итоги, посмотрим, что запланировали и что сделали", - сказал он.
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Игорь КобзевИркутская областьОбществоВладимир ПутинУсолье-СибирскоеЭкономика
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30 июля, 15:52
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
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