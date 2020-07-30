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Путин поручил создать рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:47
виктория абрамченко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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владимир путин
усолье-сибирское
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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виктория абрамченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство финансов рф (минфин россии), иркутская область, общество, владимир путин, усолье-сибирское, политика

Путин поручил создать рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском

14:40 30.07.2020 (обновлено: 14:47 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения.
"Предлагаю создать межведомственную рабочую группу под руководством Виктории Валерьевны (Абрамченко). Ваша главная задача - разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирское", - сказал Путин на совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области.
Он обратился к Минобороны, МЧС, Росгвардии и другим ведомствам с просьбой оказать полное содействие в этой работе, а к Минфину - заложить необходимые средства в трехлетнем бюджете.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
14:37
Путин сообщил о готовности Минобороны работать в Усолье-Сибирском
1721014
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Виктория АбрамченкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство финансов РФ (Минфин России)Иркутская областьОбществоВладимир ПутинУсолье-СибирскоеПолитика
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