https://ria.ru/20200730/1575168181.html
Путин поручил создать рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:40
2020-07-30T14:47
виктория абрамченко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство финансов рф (минфин россии)
иркутская область
общество
владимир путин
усолье-сибирское
политика
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https://ria.ru/20200730/1575167982.html
иркутская область
усолье-сибирское
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575164128_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1a2058a80d8c2e8308591747bca1e4bd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство финансов рф (минфин россии), иркутская область, общество, владимир путин, усолье-сибирское, политика