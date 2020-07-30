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Путин поручил выделить средства для решения проблем в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину РФ выделить необходимые средства для ликвидации последствий экологических проблем в Усолье-Сибирском Иркутской... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:53
виктория абрамченко
иркутская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
владимир путин
усолье-сибирское
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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виктория абрамченко, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство финансов рф (минфин россии), общество, владимир путин, усолье-сибирское, экономика

Путин поручил выделить средства для решения проблем в Усолье-Сибирском

14:39 30.07.2020 (обновлено: 14:53 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину РФ выделить необходимые средства для ликвидации последствий экологических проблем в Усолье-Сибирском Иркутской области.
В четверг Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии,
"Незамедлительно нужно направить необходимые ресурсы. Я услышал замминистра финансов, источники понятны, объем тоже понятен – немаленькие деньги, надо будет их направить туда на решение этих задач, потому что нет ничего дороже, чем здоровье и жизни людей. Я прошу (вице-премьера) Викторию Абрамченко держать ситуацию под постоянным личным контролем и определить требуемый объем финансирования окончательно, а Минфин – незамедлительно эти средства выделить", - заявил Путин на совещании.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
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Виктория АбрамченкоИркутская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство финансов РФ (Минфин России)ОбществоВладимир ПутинУсолье-СибирскоеЭкономика
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