https://ria.ru/20200730/1575168148.html
Путин поручил выделить средства для решения проблем в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину РФ выделить необходимые средства для ликвидации последствий экологических проблем в Усолье-Сибирском Иркутской... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:39
2020-07-30T14:53
виктория абрамченко
иркутская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
владимир путин
усолье-сибирское
экономика
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https://ria.ru/20200730/1575168772.html
иркутская область
усолье-сибирское
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575163517_0:197:3072:1925_1400x0_80_0_0_48a433169fc676e86415e551ce34fb90.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство финансов рф (минфин россии), общество, владимир путин, усолье-сибирское, экономика