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Путин сообщил о готовности Минобороны работать в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Минобороны России готово работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения, сейчас необходимо... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:45
игорь кобзев
иркутская область
общество
владимир путин
усолье-сибирское
безопасность
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575164237_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3c19cf0184a054d7a4279e00926311b4.jpg
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игорь кобзев, иркутская область, общество, владимир путин, усолье-сибирское, безопасность, происшествия

Путин сообщил о готовности Минобороны работать в Усолье-Сибирском

14:37 30.07.2020 (обновлено: 14:45 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Минобороны России готово работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения, сейчас необходимо приступить к работе на наиболее опасных участках.
"Сейчас министр доложил, что Минобороны готово к этой работе", - сказал президент на совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
14:39
Путин поручил выделить средства для решения проблем в Усолье-Сибирском
В четверг Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии,
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что промплощадка ранее использовалась для производства химической продукции предприятием "Усольехимпром", ее общая площадь составляет более 600 гектаров. Производственная деятельность химпредприятия была прекращена еще в 2010 году. В результате остановки производства значительная часть отходов была помещена в подземные резервуары и оставлена на территории, в результате чего вся почва, подземные воды пропитались опасными химическими веществами.
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское Усольехимпром
13:52
Экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском замалчивали, заявил Путин
2120001
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Игорь КобзевИркутская областьОбществоВладимир ПутинУсолье-СибирскоеБезопасностьПроисшествия
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