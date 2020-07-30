Минздрав планирует разрешить медорганизациям выдавать электронные справки

"Справки и медицинские заключения оформляются (формируются) в произвольной форме… и могут выдаваться на бумажном носителе и (или) с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи", - говорится в документе.