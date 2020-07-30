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Минздрав планирует разрешить медорганизациям выдавать электронные справки
Минздрав России разработал проект, согласно которому медорганизации смогут выдавать медицинские справки не только на бумаге, но и в электронной форме,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:36
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_f08b0d6d593ae175089771d675a61a42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав планирует разрешить медорганизациям выдавать электронные справки

14:36 30.07.2020
343
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минздрав России разработал проект, согласно которому медорганизации смогут выдавать медицинские справки не только на бумаге, но и в электронной форме, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Справки и медицинские заключения оформляются (формируются) в произвольной форме… и могут выдаваться на бумажном носителе и (или) с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи", - говорится в документе.
Кроме того, пациент или его законный представитель, согласно проекту, получает право по запросу получать медицинские документы о состоянии здоровья в электронном виде.
Здание Министерства здравоохранения РФ
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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