https://ria.ru/20200730/1575167937.html
Минздрав планирует разрешить медорганизациям выдавать электронные справки
Минздрав России разработал проект, согласно которому медорганизации смогут выдавать медицинские справки не только на бумаге, но и в электронной форме,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:36
2020-07-30T14:36
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200729/1575113909.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество