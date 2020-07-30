Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200730/1575167864.html
Суд в Оренбуржье продлил арест священнику, обвиняемому в педофилии
Бугурусланский районный суд Оренбургской области продлил содержание под стражей священнику Клименту, который обвиняется в педофилии, до 29 сентября, сообщили... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:42
религия и мировоззрение
николай стремский
новости - религия и мировоззрение
оренбургская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:359:2756:1909_1400x0_80_0_0_4c19b5f8c5e041a4b58d27f66e9b124e.jpg
https://ria.ru/20200609/1572693391.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200210/1564522938.html
оренбургская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:359:2756:1909_1400x0_80_0_0_4c19b5f8c5e041a4b58d27f66e9b124e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_25:0:2756:2048_1400x0_80_0_0_38221c6f9897c00acd9b93ad8aef2dfe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_448:0:2496:2048_1400x0_80_0_0_2906dca856cc925de01c89ec461a7ae2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай стремский, новости - религия и мировоззрение, оренбургская область, происшествия

Суд в Оренбуржье продлил арест священнику, обвиняемому в педофилии

14:39 30.07.2020 (обновлено: 14:42 30.07.2020)
268
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
УФА, 30 июл – РИА Новости. Бугурусланский районный суд Оренбургской области продлил содержание под стражей священнику Клименту, который обвиняется в педофилии, до 29 сентября, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее следствие сообщало, что предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 40-летнему жителю Оренбургской области. Источник агентства сообщал, что обвиняемым в педофилии в отношении троих детей является иеромонах Климент (в миру – Кораблев). После этого епархия отстранила Кораблева от священнослужения на время следствия. Фигурант дела был арестован.
Полицейский
9 июня, 15:18
Уфимца будут судить за избиение до смерти подозреваемого в педофилии
"Суд по ходатайству следственных органов продлил содержание под стражей Кораблеву на два месяца, до 29 сентября. Сам Кораблев не подавал в суд ходатайства о домашнем аресте", - сообщили РИА Новости в суде.
Это не первый случай обвинения священнослужителя в Оренбуржье в совершении полового преступления в отношении детей. Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Следователи также возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних в отношении дочери Стремского Елены и ее мужа. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
В настоящее время Стремский арестован до 12 августа, его дочь находится под домашним арестом, а в отношении зятя суд применил меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Молоток судьи
10 февраля, 22:26
Самарский суд отправил отца-педофила в колонию на 13 лет
601140
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНиколай СтремскийНовости - Религия и мировоззрениеОренбургская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Путин поручил выделить средства для решения проблем в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Путин сообщил о готовности Минобороны работать в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Путин поручил создать рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав планирует разрешить медорганизациям выдавать электронные справки
Рэпер Энди Картрайт
Соседка рассказала о семье рэпера Энди Картрайта
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Путин поручил разработать план ликвидации проблем в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Путин ждет доклада о работе в Усолье-Сибирском через три месяца
Сотрудник полиции
В Красноярске машины полиции гонялись за иномаркой с пьяным водителем
Врач скорой помощи
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Экс-депутат Рады рассказал, кто финансировал протесты на Майдане
Оксана Пушкина
Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК закончил расследование убийства настоятеля монастыря в 2016 году
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 89 374
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Лента новостейМолния