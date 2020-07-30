Суд в Оренбуржье продлил арест священнику, обвиняемому в педофилии

УФА, 30 июл – РИА Новости. Бугурусланский районный суд Бугурусланский районный суд Оренбургской области продлил содержание под стражей священнику Клименту, который обвиняется в педофилии, до 29 сентября, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее следствие сообщало, что предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 40-летнему жителю Оренбургской области. Источник агентства сообщал, что обвиняемым в педофилии в отношении троих детей является иеромонах Климент (в миру – Кораблев). После этого епархия отстранила Кораблева от священнослужения на время следствия. Фигурант дела был арестован.

"Суд по ходатайству следственных органов продлил содержание под стражей Кораблеву на два месяца, до 29 сентября. Сам Кораблев не подавал в суд ходатайства о домашнем аресте", - сообщили РИА Новости в суде.

Это не первый случай обвинения священнослужителя в Оренбуржье в совершении полового преступления в отношении детей. Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Следователи также возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних в отношении дочери Стремского Елены и ее мужа. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.