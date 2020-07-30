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Путин поручил разработать план ликвидации проблем в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:48
виктория абрамченко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
владимир путин
усолье-сибирское
общество
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иркутская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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виктория абрамченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, владимир путин, усолье-сибирское, общество

Путин поручил разработать план ликвидации проблем в Усолье-Сибирском

14:36 30.07.2020 (обновлено: 14:48 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области.
"Предлагаю создать межведомственную рабочую группу. Вот как раз я уже упоминал об этом, под руководством (вице-премьера) Виктории Валерьевны (Абрамченко). И ваша главная задача - разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, отчистки загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирском", - сказал Путин на совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области.
Также президент попросил Минобороны, МЧС, Росгвардию и другие ведомства оказать полное содействие в этой работе.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
14:37
Путин сообщил о готовности Минобороны работать в Усолье-Сибирском
921002
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Виктория АбрамченкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьВладимир ПутинУсолье-СибирскоеОбщество
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