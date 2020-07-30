Путин поручил приступить к работе на опасных объектах в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных участках в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

Президент подчеркнул, что эти объекты необходимо обезвредить в первую очередь, также следует задействовать ресурсы всех уровней власти и привлечь войска химической защиты Минобороны.

"Незамедлительно нужно направить необходимые ресурсы. Я услышал замминистра финансов, источники понятны, объем тоже понятен — немаленькие деньги, надо будет их направить туда на решение этих задач, потому что нет ничего дороже, чем здоровье и жизни людей. Я прошу (вице-премьера) Викторию Абрамченко держать ситуацию под постоянным личным контролем и определить требуемый объем финансирования окончательно, а Минфин — незамедлительно эти средства выделить", — сказал Путин во время совещания с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и членами правительства.

Кроме того, глава государства призвал создать межведомственную рабочую группу для ликвидации экологического загрязнения, поскольку обстановка в городе действительно требует неотложных и комплексных мер: "груз проблем" накапливался там еще с 1930-х, а сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, напомнил Путин.

"О результатах выполнения поручений по первому этапу прошу доложить на совещании через три месяца. Подведем итоги, посмотрим, что запланировали и что сделали", — подытожил он.

В свою очередь, врио главы Иркутской области Игорь Кобзев в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что расходы на ликвидацию ущерба в Усолье-Сибирском оцениваются в миллиарды рублей.

"Все зависит от технологии производства. Я думаю здесь и "Росатом" совместно с министерством природных ресурсов России, и правительство Иркутской области, и все заинтересованные стороны для ликвидации этих отходов готовят свои предложения", — добавил врио губернатора.