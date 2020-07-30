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Путин поручил приступить к работе на опасных объектах в Усолье-Сибирском
Владимир Путин поручил в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных участках в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:10
иркутская область
владимир путин
усолье-сибирское
общество
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иркутская область
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РИА Новости
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иркутская область, владимир путин, усолье-сибирское, общество

Путин поручил приступить к работе на опасных объектах в Усолье-Сибирском

14:34 30.07.2020 (обновлено: 16:10 30.07.2020)
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© Usolie.InfoХимическое предприятие в городе Усолье-Сибирское "Усольехимпром"
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское Усольехимпром
© Usolie.Info
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское "Усольехимпром". Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных участках в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.
Президент подчеркнул, что эти объекты необходимо обезвредить в первую очередь, также следует задействовать ресурсы всех уровней власти и привлечь войска химической защиты Минобороны.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
15:15
Росатом готов выполнить экологическую программу по Усолью-Сибирскому
"Незамедлительно нужно направить необходимые ресурсы. Я услышал замминистра финансов, источники понятны, объем тоже понятен — немаленькие деньги, надо будет их направить туда на решение этих задач, потому что нет ничего дороже, чем здоровье и жизни людей. Я прошу (вице-премьера) Викторию Абрамченко держать ситуацию под постоянным личным контролем и определить требуемый объем финансирования окончательно, а Минфин — незамедлительно эти средства выделить", — сказал Путин во время совещания с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и членами правительства.
Кроме того, глава государства призвал создать межведомственную рабочую группу для ликвидации экологического загрязнения, поскольку обстановка в городе действительно требует неотложных и комплексных мер: "груз проблем" накапливался там еще с 1930-х, а сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, напомнил Путин.
"О результатах выполнения поручений по первому этапу прошу доложить на совещании через три месяца. Подведем итоги, посмотрим, что запланировали и что сделали", — подытожил он.
В свою очередь, врио главы Иркутской области Игорь Кобзев в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что расходы на ликвидацию ущерба в Усолье-Сибирском оцениваются в миллиарды рублей.
"Все зависит от технологии производства. Я думаю здесь и "Росатом" совместно с министерством природных ресурсов России, и правительство Иркутской области, и все заинтересованные стороны для ликвидации этих отходов готовят свои предложения", — добавил врио губернатора.
С 1936-го по 2010-е в Усолье-Сибирском работало предприятие "Усольехимпром", которое выпускало химическую продукцию. После остановки производства значительную часть отходов поместили в резервуары и оставили на территории, в результате вся почва и подземные воды пропитались опасными химическими веществами.
Вид на предприятие Усольехимпром. Архивное фото
8 ноября 2018, 14:10
В Усолье-Сибирском ввели режим ЧС из-за риска заражения химотходами
989731610
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Иркутская областьВладимир ПутинУсолье-СибирскоеОбщество
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