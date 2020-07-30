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В Ивановской области 405 пациентов с COVID-19 остаются в стационарах
Свыше 400 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией остаются в больницах в Ивановской области, из них 145 получают кислородную поддержку, восемь... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:34
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353
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В Ивановской области 405 пациентов с COVID-19 остаются в стационарах

14:34 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Свыше 400 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией остаются в больницах в Ивановской области, из них 145 получают кислородную поддержку, восемь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает облправительство.
По состоянию на 30 июля в Ивановской области зарегистрирован 6401 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 24 диагноза. Из новых случаев 12 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, 12 человек заразились после контакта с ранее заболевшими.
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"В целом под наблюдением медиков остаются 2677 человек с разными сроками окончания карантина. В стационаре находятся 405 человек, в том числе на койках с кислородом – 145 человек. На аппаратах ИВЛ – восемь пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 – 475 коек", - говорится в сообщении.
За сутки выписали 84 человека. Всего к настоящему моменту в Ивановской области после COVID-19 выздоровели 4990 пациентов.
"Статистика летальности за сутки пополнилась одним случаем. Это пациентка 70 лет из Шуи. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. В целом 91 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончался", - сообщают областные власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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