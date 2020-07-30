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Тверская область
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Тверские медики и спасатели получили новую технику
Медицинские учреждения Тверской области, а также подразделения регионального управления МЧС получили новые автомобили. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:33
тверская область
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353
60
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общество

Тверские медики и спасатели получили новую технику

14:33 30.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверские медики и спасатели получили новую технику
Тверские медики и спасатели получили новую технику
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 30 июл - РИА Новости. Медицинские учреждения Тверской области, а также подразделения регионального управления МЧС получили новые автомобили.
"Врачи и фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи – это настоящие герои нашего времени. Тверская область по праву гордится вами. Желаю всем, кто будет трудиться на новых машинах, всегда вовремя приезжать на вызовы", - сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии передачи ключей от новой техники.
Глава региона поблагодарил врачей и сотрудников скорой помощи за работу по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. 
Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего в муниципалитеты передан 21 новый автомобиль, из них 18 – реанимобили высокого класса "С". Они были получены в рамках федеральной помощи регионам для повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Машины направлены в автопарки Тверской и Вышневолоцкой станций Скорой медицинской помощи, в ДОКБ и ОКБ,  а также в Зубцовскую, Торжокскую, Бологовскую, Бежецкую ЦРБ.
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Все реанимобили оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
Спасатели получили в свое распоряжение оперативно-служебный транспорт и аварийно-спасательную технику, которая позволит повысить эффективность пожарной охраны и проведения спасательных работ. Четыре автомобиля предназначены для профилактических рейдов по предотвращению пожаров, доставки переносных экспертно-криминалистических лабораторий к очагам возгорания и другой повседневной деятельности инспекторов пожарной охраны.
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