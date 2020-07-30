Тверские медики и спасатели получили новую технику

"Врачи и фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи – это настоящие герои нашего времени. Тверская область по праву гордится вами. Желаю всем, кто будет трудиться на новых машинах, всегда вовремя приезжать на вызовы", - сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии передачи ключей от новой техники.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего в муниципалитеты передан 21 новый автомобиль, из них 18 – реанимобили высокого класса "С". Они были получены в рамках федеральной помощи регионам для повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Машины направлены в автопарки Тверской и Вышневолоцкой станций Скорой медицинской помощи, в ДОКБ и ОКБ, а также в Зубцовскую, Торжокскую, Бологовскую, Бежецкую ЦРБ.