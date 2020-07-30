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Депутаты ростовского заксобрания не пойдут на каникулы из-за COVID-19
Депутаты законодательного собрания Ростовской области в текущем году не пойдут на летние каникулы, так как органы власти должны работать повседневно над... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:26
ростовская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ростовская область, политика

Депутаты ростовского заксобрания не пойдут на каникулы из-за COVID-19

14:31 30.07.2020 (обновлено: 17:26 30.07.2020)
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© Фото : Законодательное собрание Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
© Фото : Законодательное собрание Ростовской области
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в текущем году не пойдут на летние каникулы, так как органы власти должны работать повседневно над смягчением последствий распространения коронавируса, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко.
В четверг состоялось очередное заседание законодательного собрания региона VI созыва.
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"Депутаты законодательного собрания Ростовской области не пойдут на летние каникулы: комитеты законодательного собрания продолжат свою работу и в августе, и в сентябре", - сказал Ищенко, уточнив, что ситуация с распространением COVID-19 требует повседневной работы всех органов власти.
В четверг, по словам Ищенко, депутаты рассмотрели несколько важнейших вопросов, связанных с развитием области. В частности, были приняты поправки в закон об областном бюджете на текущий год и плановый период 2021 и 2022 годов.
На фоне сокращения доходных источников областного бюджета расходы бюджета увеличились на восемь миллиардов рублей (до 223 миллиардов рублей). "Приоритеты в бюджетных поправках видны очень четко – это здравоохранение и социальная сфера", - сказал он.
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Еще один вопрос, который обсуждался депутатами, - новый учебный год. "Депутаты законодательного собрания вместе с правительством понимают, что дети должны учиться в школе, а не дома. Для этого должны быть созданы все необходимые условия", - отметил Ищенко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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