Депутаты ростовского заксобрания не пойдут на каникулы из-за COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Ростовской области в текущем году не пойдут на летние каникулы, так как органы власти должны работать повседневно над смягчением последствий распространения коронавируса , сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко.

В четверг состоялось очередное заседание законодательного собрания региона VI созыва.

"Депутаты законодательного собрания Ростовской области не пойдут на летние каникулы: комитеты законодательного собрания продолжат свою работу и в августе, и в сентябре", - сказал Ищенко , уточнив, что ситуация с распространением COVID-19 требует повседневной работы всех органов власти.

В четверг, по словам Ищенко, депутаты рассмотрели несколько важнейших вопросов, связанных с развитием области. В частности, были приняты поправки в закон об областном бюджете на текущий год и плановый период 2021 и 2022 годов.

На фоне сокращения доходных источников областного бюджета расходы бюджета увеличились на восемь миллиардов рублей (до 223 миллиардов рублей). "Приоритеты в бюджетных поправках видны очень четко – это здравоохранение и социальная сфера", - сказал он.

Еще один вопрос, который обсуждался депутатами, - новый учебный год. "Депутаты законодательного собрания вместе с правительством понимают, что дети должны учиться в школе, а не дома. Для этого должны быть созданы все необходимые условия", - отметил Ищенко.