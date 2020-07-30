В Калмыкии задержали еще пятерых участников ячейки ИГ* в колонии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Задержаны еще пять участников террористической ячейки в калмыцкой колонии, руководство которой за взятки оказывало исламистам "общее покровительство", сообщает в четверг Задержаны еще пять участников террористической ячейки в калмыцкой колонии, руководство которой за взятки оказывало исламистам "общее покровительство", сообщает в четверг СК России.

По версии следствия, террористическое сообщество в колонии № 2 не позднее 2013 года создал уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший там срок за незаконный оборот оружия. За 2013-2019 годы в организацию, по мнению СК, вошли более ста осужденных, а "руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало (им) общее покровительство".

После освобождения в 2015 году Гасанов объявил себя амиром Дагестана и возглавил группировку "Кизлярский сектор". Тридцать первого марта 2015 года его ликвидировали в Хасавюрте . А в декабре 2019 года при обысках в колонии удалось найти экстремистскую литературу и символику запрещенной террористической организации "Исламское государство"*.

"Двадцать девятого июля следователями <...> проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников. Задержаны пять лиц, ранее отбывавшие наказания в ИК-2", — говорится в релизе.

Операция прошла в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии. Следствие будет добиваться заключения новых фигурантов под стражу.

"Таким образом, по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 40 лиц, в том числе начальник ИК-2 Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев. В отношении одного из участников террористического сообщества Михаила Жигунова уголовное дело в июле 2020 года направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.