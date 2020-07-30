https://ria.ru/20200730/1575167321.html
В Калмыкии задержали еще пятерых участников ячейки ИГ* в колонии
Задержаны еще пять участников террористической ячейки в калмыцкой колонии, руководство которой за взятки оказывало исламистам "общее покровительство", сообщает... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:28
2020-07-30T15:28
хасавюрт
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
происшествия
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хасавюрт
республика калмыкия
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры задержания пяти участников террористического сообщества
По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Республики Дагестан Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество. Поддерживая его цели и задачи, в его состав в период с 2013 года по декабрь 2019 года на территории исправительной колонии вошли более 100 осужденных лиц. Руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества. Гасанов после освобождения в 2015 году из ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, находясь на территории Республики Дагестан, объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооружённого формирования «Кизлярский сектор», действовавшего в Республике Дагестан, а впоследствии, 31 марта 2015 года он был ликвидирован в городе Хасавюрт Республики Дагестан при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
2020-07-30T14:28
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, происшествия
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Задержаны еще пять участников террористической ячейки в калмыцкой колонии, руководство которой за взятки оказывало исламистам "общее покровительство", сообщает в четверг СК
России.
По версии следствия, террористическое сообщество в колонии № 2 не позднее 2013 года создал уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший там срок за незаконный оборот оружия. За 2013-2019 годы в организацию, по мнению СК, вошли более ста осужденных, а "руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало (им) общее покровительство".
После освобождения в 2015 году Гасанов объявил себя амиром Дагестана и возглавил группировку "Кизлярский сектор". Тридцать первого марта 2015 года его ликвидировали в Хасавюрте
. А в декабре 2019 года при обысках в колонии удалось найти экстремистскую литературу и символику запрещенной террористической организации "Исламское государство"*.
"Двадцать девятого июля следователями <...> проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников. Задержаны пять лиц, ранее отбывавшие наказания в ИК-2", — говорится в релизе.
Операция прошла в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии. Следствие будет добиваться заключения новых фигурантов под стражу.
"Таким образом, по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 40 лиц, в том числе начальник ИК-2 Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев. В отношении одного из участников террористического сообщества Михаила Жигунова уголовное дело в июле 2020 года направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.