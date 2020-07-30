В Челябинской области умер врач с COVID-19

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл — РИА Новости. В Челябинской области умерла 60-летняя сотрудница станции скорой помощи В Челябинской области умерла 60-летняя сотрудница станции скорой помощи Миасса , у которой выявили условно положительный результат теста на COVID-19 , сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Женщина закончила смену 23 июля, следующий выход на работу должен был быть 27 июля, но за день до этого у нее поднялась температура, ей вызвали скорую помощь. После проведения КТ пациентку госпитализировали, 29 июля состояние резко ухудшилось.

Врач окончила Златоустовское медицинское училище в 1978 году, имела высшую квалификационную категорию по специальности "Скорая и неотложная помощь", за многолетний труд была отмечена благодарностями, в том числе Минздрава региона.

Власти выразили соболезнования родным и близким.

В мае от коронавируса умер врач-терапевт горбольницы № 1 Златоуста и врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, в июне — сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района , а также врач-педиатр детской поликлиники Миасса.

В июле скончался сотрудник Верхнеуфалейской центральной городской больницы, который проработал в медучреждении свыше 30 лет, он сдал условно положительный тест на коронавирус. В июле умерла 42-летняя заведующая отделением детской хирургии ГКБ № 1 Анна Белякова.

На утро 30 июля в регионе подтверждены 11 673 случая заболевания COVID-19.