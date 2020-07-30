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В Челябинской области умер врач с COVID-19
В Челябинской области умерла 60-летняя сотрудница станции скорой помощи Миасса, у которой выявили условно положительный результат теста на COVID-19, сообщила... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:27
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Челябинской области умер врач с COVID-19

14:27 30.07.2020 (обновлено: 19:27 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл — РИА Новости. В Челябинской области умерла 60-летняя сотрудница станции скорой помощи Миасса, у которой выявили условно положительный результат теста на COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава региона.
Женщина закончила смену 23 июля, следующий выход на работу должен был быть 27 июля, но за день до этого у нее поднялась температура, ей вызвали скорую помощь. После проведения КТ пациентку госпитализировали, 29 июля состояние резко ухудшилось.
Врач в коридоре
21 июля, 10:01Распространение нового коронавируса
В Омске молодой врач умер, предварительно, после заражения коронавирусом
Врач окончила Златоустовское медицинское училище в 1978 году, имела высшую квалификационную категорию по специальности "Скорая и неотложная помощь", за многолетний труд была отмечена благодарностями, в том числе Минздрава региона.
Власти выразили соболезнования родным и близким.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
24 июля, 06:25Распространение нового коронавируса
Не только легкие. Врач предупредил о последствиях COVID-19
В мае от коронавируса умер врач-терапевт горбольницы № 1 Златоуста и врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, в июне — сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района, а также врач-педиатр детской поликлиники Миасса.
В июле скончался сотрудник Верхнеуфалейской центральной городской больницы, который проработал в медучреждении свыше 30 лет, он сдал условно положительный тест на коронавирус. В июле умерла 42-летняя заведующая отделением детской хирургии ГКБ № 1 Анна Белякова.
На утро 30 июля в регионе подтверждены 11 673 случая заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗлатоустЧебаркульский районЧелябинская областьОбщество
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