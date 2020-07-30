https://ria.ru/20200730/1575167164.html
В Челябинской области умер врач с COVID-19
В Челябинской области умерла 60-летняя сотрудница станции скорой помощи Миасса, у которой выявили условно положительный результат теста на COVID-19, сообщила... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:27
2020-07-30T19:27
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челябинская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл — РИА Новости.
В Челябинской области умерла 60-летняя сотрудница станции скорой помощи Миасса
, у которой выявили условно положительный результат теста на COVID-19
, сообщила пресс-служба Минздрава региона.
Женщина закончила смену 23 июля, следующий выход на работу должен был быть 27 июля, но за день до этого у нее поднялась температура, ей вызвали скорую помощь. После проведения КТ пациентку госпитализировали, 29 июля состояние резко ухудшилось.
Врач окончила Златоустовское медицинское училище в 1978 году, имела высшую квалификационную категорию по специальности "Скорая и неотложная помощь", за многолетний труд была отмечена благодарностями, в том числе Минздрава региона.
Власти выразили соболезнования родным и близким.
В мае от коронавируса умер врач-терапевт горбольницы № 1 Златоуста
и врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, в июне — сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района
, а также врач-педиатр детской поликлиники Миасса.
В июле скончался сотрудник Верхнеуфалейской центральной городской больницы, который проработал в медучреждении свыше 30 лет, он сдал условно положительный тест на коронавирус. В июле умерла 42-летняя заведующая отделением детской хирургии ГКБ № 1 Анна Белякова.
На утро 30 июля в регионе подтверждены 11 673 случая заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.