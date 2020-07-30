Площадь природных пожаров в Якутии составила почти 386 гектаров

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сто очагов природных пожаров уже действуют на территории Якутии, площадь активного горения составляет почти 386 гектаров, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.
"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 100 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 257,14 тысячи гектар, при этом площадь активного горения составляет 385,7 гектар", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что за минувшие сутки в Якутии возникло 14 природных пожаров, 11 удалось ликвидировать. К тушению этих пожаров привлекались 777 человек и 84 единицы техники.
"В целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров и для защиты населенного пункта Алеко-Кюель в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС в составе двадцати человек. В случае ухудшения обстановки для защиты населенных пунктов от лесных пожаров в готовности к применению в Якутске находится аэромобильная группировка в количестве 70 человек и девяти единиц техники", - отмечает ведомство.