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Площадь природных пожаров в Якутии составила почти 386 гектаров
Сто очагов природных пожаров уже действуют на территории Якутии, площадь активного горения составляет почти 386 гектаров, сообщили РИА Новости в четверг в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
безопасность
происшествия
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РИА Новости
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353
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, безопасность, происшествия

Площадь природных пожаров в Якутии составила почти 386 гектаров

14:23 30.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сто очагов природных пожаров уже действуют на территории Якутии, площадь активного горения составляет почти 386 гектаров, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.
"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 100 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 257,14 тысячи гектар, при этом площадь активного горения составляет 385,7 гектар", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что за минувшие сутки в Якутии возникло 14 природных пожаров, 11 удалось ликвидировать. К тушению этих пожаров привлекались 777 человек и 84 единицы техники.
"В целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров и для защиты населенного пункта Алеко-Кюель в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС в составе двадцати человек. В случае ухудшения обстановки для защиты населенных пунктов от лесных пожаров в готовности к применению в Якутске находится аэромобильная группировка в количестве 70 человек и девяти единиц техники", - отмечает ведомство.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
03:17
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯкутскБезопасностьПроисшествия
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