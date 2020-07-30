Площадь природных пожаров в Якутии составила почти 386 гектаров

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 100 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 257,14 тысячи гектар, при этом площадь активного горения составляет 385,7 гектар", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что за минувшие сутки в Якутии возникло 14 природных пожаров, 11 удалось ликвидировать. К тушению этих пожаров привлекались 777 человек и 84 единицы техники.