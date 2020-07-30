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В Белоруссии против Тихановского завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея Тихановского по факту призывов к насильственным РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:57
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светлана тихановская
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александр лукашенко, гродно, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, белоруссия, в мире

В Белоруссии против Тихановского завели уголовное дело

14:21 30.07.2020 (обновлено: 14:57 30.07.2020)
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© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно. Архивное фото
МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета страны.
"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении Тихановского возбужден ряд уголовных дел… Так, в отношении него возбуждено уголовное дело… по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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При этом, по данным СК, против Тихановского также возбуждено дело по факту приготовления к массовым беспорядкам.
Ранее сообщалось об уголовном деле в отношении Тихановского, возбужденном по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Кроме того, 16 июня не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов.
Он и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно. За время нахождения в СИЗО Тихановский несколько раз помещался в карцер. Правозащитники республики считают его политическим заключенным.
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты. Всего на этот пост претендуют сейчас пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.
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Александр ЛукашенкоГродноПрезидентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
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