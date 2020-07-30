В Белоруссии против Тихановского завели уголовное дело

"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении Тихановского возбужден ряд уголовных дел… Так, в отношении него возбуждено уголовное дело… по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Он и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно. За время нахождения в СИЗО Тихановский несколько раз помещался в карцер. Правозащитники республики считают его политическим заключенным.