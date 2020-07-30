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Распространение нового коронавируса
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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 35 022
Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии впервые за 3 месяца превысило 200 человек, всего с начала эпидемии заразилось 35 022 человека, заявили... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:20
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, женева (кантон), евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 35 022

14:20 30.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии впервые за 3 месяца превысило 200 человек, всего с начала эпидемии заразилось 35 022 человека, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 30 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 220 новых заражений (193 накануне), один скончался. Таким образом, общее число заболевших составило 35 022 человека, всего скончалось 1 704 человека.
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За прошедшие две недели количество заболевших в среднем незначительно превышало 100 человек в сутки. Это связано было, в том числе, с ростом количества тестов. Всего с начала эпидемии было проведено 784 786 тестов на COVID 19. За прошедшие сутки было проведено 7 155 тестов (8009 накануне). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,3%.
С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
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В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений включено 42 государства. С 28 июля в кантоне Женева маски обязательны при заходе в любой магазин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЖенева (кантон)ЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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