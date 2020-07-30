В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 35 022

По данным на 30 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 220 новых заражений (193 накануне), один скончался. Таким образом, общее число заболевших составило 35 022 человека, всего скончалось 1 704 человека.

За прошедшие две недели количество заболевших в среднем незначительно превышало 100 человек в сутки. Это связано было, в том числе, с ростом количества тестов. Всего с начала эпидемии было проведено 784 786 тестов на COVID 19. За прошедшие сутки было проведено 7 155 тестов (8009 накануне). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,3%.