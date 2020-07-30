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Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику
Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:20
вячеслав фетисов
ирина роднина
оксана пушкина
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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вячеслав фетисов, ирина роднина, оксана пушкина, госдума рф, единая россия, вячеслав володин

Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику

14:20 30.07.2020
2454
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможно наличии иностранного гражданства или вида на жительство у депутатов Госдумы.
"Вот смотрите, последняя история: меня замучили, у меня была грин-карта 20 лет - это вид на жительство в США и (разрешение) на работу", - рассказала она в ходе лекции на площадке форума "Территория смыслов".
"Так вот я сдала грин-карту как только поняла, что я иду в политику. Первый закон о гражданстве депутатов и госслужащих и членов Совета Федерации - "О статусе депутата..." был в 2006 году. В 2016 году приняли дополнение к этому закону, что не только гражданство, но и вид на жительство (нельзя иметь)", - добавила она.
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Пушкина также призвала всех коллег законодателей исполнять действующие законы.
"Мы сдали (грин-карты): я, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов. Нас не знали в какую очередь в американском посольстве поставить, все идут туда за другим. Это очень правильно, и Володин абсолютно молодец", - добавила она.
При этом, по ее словам, тот, кто инициировал данный процесс, - депутат Денис Парфенов, "тут тогда он будет отвечать за сведения, которые он предоставил - это фактически порочащие честь и достоинство твои (сведения)". Кроме того, Пушкина рассказала, что хотела бы узнать, "кто уже у нас пишет законы и не исполняет".
В середине июля депутат Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить ряд чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства.
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Впервые эта тема затрагивалась в обсуждении на пленарном заседании в середине апреля. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную Думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
Позднее глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства. Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфёнов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.
63801014
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Вячеслав ФетисовИрина РоднинаОксана ПушкинаГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав Володин
Популярные комментарии
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30 июля, 14:21
Арсений Новиков
880000
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