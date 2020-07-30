Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США , но она ее сдала, как только пошла работать в политику.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможно наличии иностранного гражданства или вида на жительство у депутатов Госдумы.

"Вот смотрите, последняя история: меня замучили, у меня была грин-карта 20 лет - это вид на жительство в США и (разрешение) на работу", - рассказала она в ходе лекции на площадке форума "Территория смыслов".

"Так вот я сдала грин-карту как только поняла, что я иду в политику. Первый закон о гражданстве депутатов и госслужащих и членов Совета Федерации - "О статусе депутата..." был в 2006 году. В 2016 году приняли дополнение к этому закону, что не только гражданство, но и вид на жительство (нельзя иметь)", - добавила она.

Пушкина также призвала всех коллег законодателей исполнять действующие законы.

"Мы сдали (грин-карты): я, Ирина Роднина Вячеслав Фетисов . Нас не знали в какую очередь в американском посольстве поставить, все идут туда за другим. Это очень правильно, и Володин абсолютно молодец", - добавила она.

При этом, по ее словам, тот, кто инициировал данный процесс, - депутат Денис Парфенов, "тут тогда он будет отвечать за сведения, которые он предоставил - это фактически порочащие честь и достоинство твои (сведения)". Кроме того, Пушкина рассказала, что хотела бы узнать, "кто уже у нас пишет законы и не исполняет".

В середине июля депутат Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить ряд чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства.

Впервые эта тема затрагивалась в обсуждении на пленарном заседании в середине апреля. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную Думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.