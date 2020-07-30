В Кузбассе на шахте "Березовская" выявили вспышку коронавируса

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

КЕМЕРОВО, 30 июл — РИА Новости. Вспышку Вспышку коронавируса выявили на шахте "Березовская" (АО "Угольная компания "Северный Кузбасс"), заболели 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора

Первый случай заболевания зафиксировали 25 июля. После этого специалисты установили 34 контактных по месту работы, им вручили постановления об изоляции, также взяли биологический материал, и 28 июля у 14 человек нашли коронавирус.

Собеседница агентства уточнила, что у одного заболевшего выявили внебольничную пневмонию, у шести инфекция протекает по типу ОРВИ, остальные — с бессимптомной формой.

Сегодня, 30 июля, коронавирус нашли еще у одного сотрудника шахты. Эпидемиологическое расследование продолжается.

В ведомстве уточнили, что из 16 заболевших девять жителей Анжеро-Судженска и семь — из Березовского.

Всего в Кузбассе выявлено 3555 случаев заражения коронавирусом, 23 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7236 человек, снято с наблюдения 83 414 человек.