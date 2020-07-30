https://ria.ru/20200730/1575166621.html
В Кузбассе на шахте "Березовская" выявили вспышку коронавируса
Вспышку коронавируса выявили на шахте "Березовская" (АО "Угольная компания "Северный Кузбасс"), заболели 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:17
2020-07-30T19:31
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кемеровская область
анжеро-судженск
происшествия
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кемеровская область
анжеро-судженск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемеровская область, анжеро-судженск, происшествия
КЕМЕРОВО, 30 июл — РИА Новости.
Вспышку коронавируса
выявили на шахте "Березовская" (АО "Угольная компания "Северный Кузбасс"), заболели 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора
.
Первый случай заболевания зафиксировали 25 июля. После этого специалисты установили 34 контактных по месту работы, им вручили постановления об изоляции, также взяли биологический материал, и 28 июля у 14 человек нашли коронавирус.
Собеседница агентства уточнила, что у одного заболевшего выявили внебольничную пневмонию, у шести инфекция протекает по типу ОРВИ, остальные — с бессимптомной формой.
Сегодня, 30 июля, коронавирус нашли еще у одного сотрудника шахты. Эпидемиологическое расследование продолжается.
В ведомстве уточнили, что из 16 заболевших девять жителей Анжеро-Судженска
и семь — из Березовского.
Всего в Кузбассе выявлено 3555 случаев заражения коронавирусом, 23 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7236 человек, снято с наблюдения 83 414 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.