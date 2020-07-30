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В Кузбассе на шахте "Березовская" выявили вспышку коронавируса
Вспышку коронавируса выявили на шахте "Березовская" (АО "Угольная компания "Северный Кузбасс"), заболели 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:31
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кемеровская область
анжеро-судженск
происшествия
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемеровская область, анжеро-судженск, происшествия

В Кузбассе на шахте "Березовская" выявили вспышку коронавируса

14:17 30.07.2020 (обновлено: 19:31 30.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 июл — РИА Новости. Вспышку коронавируса выявили на шахте "Березовская" (АО "Угольная компания "Северный Кузбасс"), заболели 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
Первый случай заболевания зафиксировали 25 июля. После этого специалисты установили 34 контактных по месту работы, им вручили постановления об изоляции, также взяли биологический материал, и 28 июля у 14 человек нашли коронавирус.
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Собеседница агентства уточнила, что у одного заболевшего выявили внебольничную пневмонию, у шести инфекция протекает по типу ОРВИ, остальные — с бессимптомной формой.
Сегодня, 30 июля, коронавирус нашли еще у одного сотрудника шахты. Эпидемиологическое расследование продолжается.
В ведомстве уточнили, что из 16 заболевших девять жителей Анжеро-Судженска и семь — из Березовского.
Всего в Кузбассе выявлено 3555 случаев заражения коронавирусом, 23 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7236 человек, снято с наблюдения 83 414 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровская областьАнжеро-СудженскПроисшествия
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