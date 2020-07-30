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В США выявили более 70 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Свыше 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США, более 1,4 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:17
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 70 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

14:17 30.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США, более 1,4 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа медики в Соединенных Штатах выявили 70 776 новых случаев заражения коронавирусом и 1403 летальных исхода.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 61 660 и 1244 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 427 493 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 150 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,3 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 17 миллионов заразившихся и более 667 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших приближается к 10 миллионам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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