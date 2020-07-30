В США выявили более 70 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 70 тысяч новых случаев заражения Свыше 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США , более 1,4 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа медики в Соединенных Штатах выявили 70 776 новых случаев заражения коронавирусом и 1403 летальных исхода.

Днем ранее эти показатели составляли 61 660 и 1244 соответственно.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 427 493 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 150 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,3 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 17 миллионов заразившихся и более 667 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших приближается к 10 миллионам.