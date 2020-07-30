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Польша не уведомила Совет Европы о выходе из Стамбульской конвенции
Польша официально не уведомляла Страсбург о выходе из Конвенции Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:11
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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збигнев зебро, польша, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Польша не уведомила Совет Европы о выходе из Стамбульской конвенции

14:11 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Польша официально не уведомляла Страсбург о выходе из Конвенции Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Дэниель Хольтген.
Отвечая на соответствующий вопрос агентства об уведомлении, он указал: "Нет". Каких-либо деталей к сказанному он не добавил.
Здание МИД Польши в Варшаве
27 июля, 18:55
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Ранее ПАСЕ выразила обеспокоенность сообщениями об инициации Варшавой процесса выхода из Стамбульской конвенции.
В начале этой недели министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил журналистам о том, что Польша намерена инициировать такой шаг. Он пояснил, что "в Европе нет страны, в которой стандарты недопущения насилия в отношении женщин соблюдаются лучше, чем в Польше. Это пример того, как стандарты могут соблюдаться без влияния идеологии". Польский представитель считает, что "эта конвенция имеет другую часть, которая скрыта под красивыми лозунгами". Он пояснил, что речь идет о "роли пола человека не в понятии биологическом".
Столкновения на площади перед отелем Бристоль в Варшаве
28 июля, 11:08Акценты
Зона без ЛГБТ? Польша разыграет гомофобную карту против ЕССовет Европы встревожен желанием Польши выйти из конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. На выходе настаивает консервативная партия "Закон и справедливость", в которой считают, что документ де-факто оправдывает гомосексуальную идеологию.
Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.
Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
27 мая, 14:21
ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции
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Збигнев ЗеброПольшаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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