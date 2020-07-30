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В ЛНР завершили разгрузку гуманитарного конвоя МЧС России
Автомобили 97-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с помощью для жителей Донбасса завершили разгрузку на складах в Луганске и выехали обратно в Россию, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:11
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск

В ЛНР завершили разгрузку гуманитарного конвоя МЧС России

14:11 30.07.2020
247
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГуманитарный конвой для Донбасса
Гуманитарный конвой для Донбасса
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Гуманитарный конвой для Донбасса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Автомобили 97-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с помощью для жителей Донбасса завершили разгрузку на складах в Луганске и выехали обратно в Россию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 19 декабря 2019 года.
"Разгрузка автомобилей гуманитарного конвоя МЧС РФ завершена, выдвинулись в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе.
По данным МЧС ЛНР, в четверг восемь автомобилей в составе гуманитарного конвоя доставили в ЛНР 76 тонн медикаментов и медпринадлежностей.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Луганск
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