В ЛНР завершили разгрузку гуманитарного конвоя МЧС России

ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Автомобили 97-го гуманитарного конвоя Автомобили 97-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с помощью для жителей Донбасса завершили разгрузку на складах в Луганске и выехали обратно в Россию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 19 декабря 2019 года.

"Разгрузка автомобилей гуманитарного конвоя МЧС РФ завершена, выдвинулись в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС ЛНР, в четверг восемь автомобилей в составе гуманитарного конвоя доставили в ЛНР 76 тонн медикаментов и медпринадлежностей.