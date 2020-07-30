Алтай стал основным направлением для активного туризма в России

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Туры на Алтай этим летом бронировали в четыре раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Biletix.

При этом средний чек на авиабилеты на Алтай снизился на 43 процента — с 19 тысяч до 11 тысяч рублей.

По остальным направлениям для активного туризма, включая Камчатку, Байкал, Кольский полуостров и Кавказ, туристический трафик снизился. Объем бронирований авиабилетов в Минеральные воды упал на 45 процентов, в Мурманск — на 43 процента, в Иркутск — на 42 процента, в Петропавловск-Камчатский — на 15 процентов.

Таким образом, доля Алтая среди данных направлений по сравнению с прошлым годом выросла с девяти до 37 процентов. При том, что общий объем бронирований авиабилетов по "приключенческим" направлениям снизился на 18 процентов.