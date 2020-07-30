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Туризм
https://ria.ru/20200730/1575165935.html
Алтай стал основным направлением для активного туризма в России
Туры на Алтай этим летом бронировали в четыре раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Biletix. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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сочи, республика крым, туризм, туристы, новости - туризм, иркутск

Алтай стал основным направлением для активного туризма в России

14:12 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТуристы на берегу реки Катунь в Республике Алтай
Туристы на берегу реки Катунь в Республике Алтай
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Туры на Алтай этим летом бронировали в четыре раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Biletix.
При этом средний чек на авиабилеты на Алтай снизился на 43 процента — с 19 тысяч до 11 тысяч рублей.
По остальным направлениям для активного туризма, включая Камчатку, Байкал, Кольский полуостров и Кавказ, туристический трафик снизился. Объем бронирований авиабилетов в Минеральные воды упал на 45 процентов, в Мурманск — на 43 процента, в Иркутск — на 42 процента, в Петропавловск-Камчатский — на 15 процентов.
Таким образом, доля Алтая среди данных направлений по сравнению с прошлым годом выросла с девяти до 37 процентов. При том, что общий объем бронирований авиабилетов по "приключенческим" направлениям снизился на 18 процентов.
Также эксперты отметили, что объем бронирований авиабилетов в Сочи вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, а в Крым – на 16 процентов.
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