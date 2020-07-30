https://ria.ru/20200730/1575165935.html
Алтай стал основным направлением для активного туризма в России
Туры на Алтай этим летом бронировали в четыре раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Biletix. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:12
2020-07-30T14:12
сочи
республика крым
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
иркутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574861783_0:512:2730:2048_1400x0_80_0_0_dff005f076a321a82724d3eaf2cb80b0.jpg
https://ria.ru/20200730/1574770598.html
сочи
республика крым
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574861783_0:512:2730:2048_1400x0_80_0_0_dff005f076a321a82724d3eaf2cb80b0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574861783_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_c523d0cb5b7a4bc1645a6fe49b93d8a3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574861783_53:0:2101:2048_1400x0_80_0_0_eeb2ef601289d8e3f29731c02ee468f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, республика крым, туризм, туристы, новости - туризм, иркутск
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Туры на Алтай этим летом бронировали в четыре раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Biletix.
При этом средний чек на авиабилеты на Алтай снизился на 43 процента — с 19 тысяч до 11 тысяч рублей.
По остальным направлениям для активного туризма, включая Камчатку, Байкал, Кольский полуостров и Кавказ, туристический трафик снизился. Объем бронирований авиабилетов в Минеральные воды упал на 45 процентов, в Мурманск — на 43 процента, в Иркутск — на 42 процента, в Петропавловск-Камчатский — на 15 процентов.
Таким образом, доля Алтая среди данных направлений по сравнению с прошлым годом выросла с девяти до 37 процентов. При том, что общий объем бронирований авиабилетов по "приключенческим" направлениям снизился на 18 процентов.
Также эксперты отметили, что объем бронирований авиабилетов в Сочи вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, а в Крым – на 16 процентов.