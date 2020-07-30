Роспотребнадзор назвал главную проблему при работе над вакциной

Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Основная сложность при создании вакцины от коронавируса — его недостаточная изученность, сообщил Основная сложность при создании вакцины от коронавируса — его недостаточная изученность, сообщил Telegram -канал портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор

"Данный возбудитель был выявлен недавно (декабрь 2019 года), и молекулярные механизмы патогенеза и формирования популяционного иммунитета все еще недостаточно изучены", — пояснили в сообщении.

Самый сложный этап при разработке подобных вакцин — вирусологические исследования с "живым" вирусом, в том числе на животных, потому что такую работу можно проводить только в условиях, обеспечивающих наивысшую защиту, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что разработка вакцин ведется по нескольким направлениям независимыми коллективами.

Там также добавили, что сейчас клинические исследования проходит пептидная вакцина "ЭпиВакКорона", которая ранее показала свою эффективность и безопасность.

Сроки испытаний регламентированы, наблюдение за добровольцами займет от трех до шести недель, в зависимости от схемы, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Также должны пройти все необходимые лабораторные исследования, которые позволят установить "соответствие основным критериям для регистрации вакцинного препарата".

Эффективность вакцины оценят лабораторными методами, поэтому добровольцам не придется соприкасаться с коронавирусом, заключили в ведомстве.