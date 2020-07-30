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Роспотребнадзор назвал главную проблему при работе над вакциной
Основная сложность при создании вакцины от коронавируса — его недостаточная изученность, сообщил Telegram-канал портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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Главная проблема при работе над вакциной - она никому не нужна)))
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_0:37:1789:1043_1400x0_80_0_0_dc2741a80b6f2407450c4dea13a4ce3c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор назвал главную проблему при работе над вакциной

14:05 30.07.2020 (обновлено: 15:19 30.07.2020)
6400
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Основная сложность при создании вакцины от коронавируса — его недостаточная изученность, сообщил Telegram-канал портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Данный возбудитель был выявлен недавно (декабрь 2019 года), и молекулярные механизмы патогенеза и формирования популяционного иммунитета все еще недостаточно изучены", — пояснили в сообщении.

Самый сложный этап при разработке подобных вакцин — вирусологические исследования с "живым" вирусом, в том числе на животных, потому что такую работу можно проводить только в условиях, обеспечивающих наивысшую защиту, отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что разработка вакцин ведется по нескольким направлениям независимыми коллективами.
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Там также добавили, что сейчас клинические исследования проходит пептидная вакцина "ЭпиВакКорона", которая ранее показала свою эффективность и безопасность.
Сроки испытаний регламентированы, наблюдение за добровольцами займет от трех до шести недель, в зависимости от схемы, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Также должны пройти все необходимые лабораторные исследования, которые позволят установить "соответствие основным критериям для регистрации вакцинного препарата".
Эффективность вакцины оценят лабораторными методами, поэтому добровольцам не придется соприкасаться с коронавирусом, заключили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Популярные комментарии
Главная проблема при работе над вакциной - она никому не нужна)))
30 июля, 15:29
ААнтивирус
10000010
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