https://ria.ru/20200730/1575165819.html
Роспотребнадзор назвал главную проблему при работе над вакциной
Основная сложность при создании вакцины от коронавируса — его недостаточная изученность, сообщил Telegram-канал портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:05
2020-07-30T15:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://ria.ru/20200730/1575164017.html
Антивирус
Главная проблема при работе над вакциной - она никому не нужна)))
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_0:37:1789:1043_1400x0_80_0_0_dc2741a80b6f2407450c4dea13a4ce3c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Основная сложность при создании вакцины от коронавируса — его недостаточная изученность, сообщил Telegram
-канал портала стопкоронавирус.рф
со ссылкой на Роспотребнадзор
.
"Данный возбудитель был выявлен недавно (декабрь 2019 года), и молекулярные механизмы патогенеза и формирования популяционного иммунитета все еще недостаточно изучены", — пояснили в сообщении.
Самый сложный этап при разработке подобных вакцин — вирусологические исследования с "живым" вирусом, в том числе на животных, потому что такую работу можно проводить только в условиях, обеспечивающих наивысшую защиту, отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что разработка вакцин ведется по нескольким направлениям независимыми коллективами.
Там также добавили, что сейчас клинические исследования проходит пептидная вакцина "ЭпиВакКорона", которая ранее показала свою эффективность и безопасность.
Сроки испытаний регламентированы, наблюдение за добровольцами займет от трех до шести недель, в зависимости от схемы, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Также должны пройти все необходимые лабораторные исследования, которые позволят установить "соответствие основным критериям для регистрации вакцинного препарата".
Эффективность вакцины оценят лабораторными методами, поэтому добровольцам не придется соприкасаться с коронавирусом, заключили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.