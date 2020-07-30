В Росстате рассказали, какой вопрос не войдет в опросный лист переписи

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Опросный лист всероссийской переписи населения не будет содержать вопросы о гендерной принадлежности, в нем можно будет указать только мужской или женский пол, сообщил журналистам заместитель руководителя Опросный лист всероссийской переписи населения не будет содержать вопросы о гендерной принадлежности, в нем можно будет указать только мужской или женский пол, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Международной рекомендации такой (к России) нет. Мы же тоже принимаем участие в этих рекомендациях. И делать мы этого (вводить варианты ответов на вопрос о гендерной принадлежности – ред.) не планируем", - сказал Смелов, отвечая на вопрос, предъявлялись ли к организаторам всероссийской переписи рекомендации по расширению толкования гендерной принадлежности.

Всего в опросном листе всероссийской переписи 23 вопроса, добавил он.

Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.