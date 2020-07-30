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В Росстате рассказали, какой вопрос не войдет в опросный лист переписи
Опросный лист всероссийской переписи населения не будет содержать вопросы о гендерной принадлежности, в нем можно будет указать только мужской или женский пол,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:17
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

В Росстате рассказали, какой вопрос не войдет в опросный лист переписи

14:05 30.07.2020 (обновлено: 14:17 30.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись
Всероссийская перепись
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Всероссийская перепись. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Опросный лист всероссийской переписи населения не будет содержать вопросы о гендерной принадлежности, в нем можно будет указать только мужской или женский пол, сообщил журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
"Международной рекомендации такой (к России) нет. Мы же тоже принимаем участие в этих рекомендациях. И делать мы этого (вводить варианты ответов на вопрос о гендерной принадлежности – ред.) не планируем", - сказал Смелов, отвечая на вопрос, предъявлялись ли к организаторам всероссийской переписи рекомендации по расширению толкования гендерной принадлежности.
Всероссийская перепись населения
29 июня, 17:09
Перепись населения России пройдет в апреле 2021 года
Всего в опросном листе всероссийской переписи 23 вопроса, добавил он.
Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва
12:08
Расходы на перепись населения из-за переноса ее на 2021 год не увеличатся
1340201
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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