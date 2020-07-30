https://ria.ru/20200730/1575165746.html
Ефремова доставили в суд для участия в предварительном слушании
Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о ДТП со смертельным... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:05
2020-07-30T14:05
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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https://ria.ru/20200729/1575129443.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1539:865_1400x0_80_0_0_a00d7e4ad8e354c2a3b2ecb1ef01d5eb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия