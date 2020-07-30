Ефремова доставили в суд для участия в предварительном слушании

Ожидается, что в ходе проходящего в закрытом режиме предварительного слушания стороны определят дату рассмотрения дела по существу. Кроме того, накануне участники процесса не исключали, что сегодня Ефремову могут продлить домашний арест, срок которого истекает 9 августа.