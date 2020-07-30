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Ефремова доставили в суд для участия в предварительном слушании
Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о ДТП со смертельным... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:05
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

Ефремова доставили в суд для участия в предварительном слушании

14:05 30.07.2020
1812
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.
Путь от дома до суда Ефремов проделал на легковой машине ФСИН России, сотрудники которой следят за соблюдением установленных артисту ограничений. Отвечать на вопросы журналистов Ефремов в очередной раз отказался.
Ожидается, что в ходе проходящего в закрытом режиме предварительного слушания стороны определят дату рассмотрения дела по существу. Кроме того, накануне участники процесса не исключали, что сегодня Ефремову могут продлить домашний арест, срок которого истекает 9 августа.
В среду Ефремова уже привозили в суд, но тогда предварительное слушание спустя 20 минут было отложено из-за неявки адвокатов артиста.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Вчера, 19:02
Адвокат Ефремова поднимет в суде вопрос о том, был ли актер за рулем
1300012
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
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