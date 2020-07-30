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СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Задержанных в Белоруссии россиян могут заключить под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:19
следственный комитет белоруссии
россия
андрей равков
мид белоруссии
минск
задержание россиян под минском
белоруссия
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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следственный комитет белоруссии, россия, андрей равков, мид белоруссии, минск, задержание россиян под минском, белоруссия, происшествия

СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян

14:02 30.07.2020 (обновлено: 15:19 30.07.2020)
63389
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Задержанных в Белоруссии россиян могут заключить под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.
В СК уточнили, что до задержания они жили на территории санатория "Белорусочка" под Минском.
Задержание россиян под Минском
Вчера, 23:37
Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян
Следствие считает, что россияне могут быть причастны к организации массовых беспорядков на территории страны. Меру пресечения задержанным определит суд.

Задержание россиян в Белоруссии

Ранее белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, в связи с инцидентом следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
В Совбезе заявили, что на территории республики могут находиться около 200 "боевиков".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.
Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
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Следственный комитет БелоруссииРоссияАндрей РавковМИД БелоруссииМинскЗадержание россиян под МинскомБелоруссияПроисшествия
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30 июля, 14:27
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