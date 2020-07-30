https://ria.ru/20200730/1575165517.html
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Задержанных в Белоруссии россиян могут заключить под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:02
2020-07-30T15:19
следственный комитет белоруссии
россия
андрей равков
мид белоруссии
минск
задержание россиян под минском
белоруссия
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575161253.html
nnn uuu
Съездили вагнеровцы в Беларусь драников навернуть. Лет на 20.
528
Андрей
Никакое дополнение материала, не изменит одного - Истории! Грузия рванула? Да. Армения с Азербайджаном с 1988 года дерутся. До сих пор. Украина с катушек слетела. Нам Белоруссии не хватало? Пусть уже Лукашенко проснётся наконец! Или для этого Джеффри Джук приехал, а через два дня началось?!
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россия
минск
белоруссия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Задержанных в Белоруссии россиян могут заключить под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.
В СК уточнили, что до задержания они жили на территории санатория "Белорусочка" под Минском.
Следствие считает, что россияне могут быть причастны к организации массовых беспорядков на территории страны. Меру пресечения задержанным определит суд.
Задержание россиян в Белоруссии
Ранее белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, в связи с инцидентом следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
В Совбезе заявили, что на территории республики могут находиться около 200 "боевиков".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.
Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах".