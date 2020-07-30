В Киеве произошла стычка между радикалами и сотрудниками телеканала "КРТ"

Ранее медиа-правозащитник и журналист Дмитрий Василец сообщил, что на телеканал "КРТ" направили пятую внеплановую проверку и каналу угрожает отзыв лицензии. В четверг сотрудники телеканала вышли на акцию протеста возле здания Нацсовета по ТВ в Киеве, где регулятор на заседании рассматривает вопрос аннулирования лицензии вещателя.

"Под здание Нацсовета пришли представители Нацкорпуса (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело - ред.) и С14, которые попытались сорвать акцию. Радикалы начали толкать и кричать на журналистов и тех, кто пришёл поддержать акцию. Однако в дело вмешалась полиция и оградила участников от нападавших националистов. Их лидер Евгений Карась кричал, что на акции собрались все сепары", - говорится в сообщении на сайте издания.