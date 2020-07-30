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В Киеве произошла стычка между радикалами и сотрудниками телеканала "КРТ"
Украинские радикалы устроили столкновения с журналистами телеканала "КРТ" возле здания Национального совета по телевидению и радиовещанию в Киеве, сообщает в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:57
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белоруссия, киев, украина, в мире

В Киеве произошла стычка между радикалами и сотрудниками телеканала "КРТ"

13:57 30.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник в Киеве
Сотрудник в Киеве
© РИА Новости / Виталий Залесский
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Сотрудник в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинские радикалы устроили столкновения с журналистами телеканала "КРТ" возле здания Национального совета по телевидению и радиовещанию в Киеве, сообщает в четверг интернет-издание "Страна.ua".
Ранее медиа-правозащитник и журналист Дмитрий Василец сообщил, что на телеканал "КРТ" направили пятую внеплановую проверку и каналу угрожает отзыв лицензии. В четверг сотрудники телеканала вышли на акцию протеста возле здания Нацсовета по ТВ в Киеве, где регулятор на заседании рассматривает вопрос аннулирования лицензии вещателя.
"Под здание Нацсовета пришли представители Нацкорпуса (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело - ред.) и С14, которые попытались сорвать акцию. Радикалы начали толкать и кричать на журналистов и тех, кто пришёл поддержать акцию. Однако в дело вмешалась полиция и оградила участников от нападавших националистов. Их лидер Евгений Карась кричал, что на акции собрались все сепары", - говорится в сообщении на сайте издания.
По словам Васильца, Нацсовет приводит в качестве аргументов для отзыва лицензии у телеканала критику пронацистских коллаборантов и Майдана, а также показ на "КРТ" парада Победы в Белоруссии 9 мая.
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