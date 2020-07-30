Никитин оценил дороги в городах Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Доля дорог, соответствующих нормативу, в городских агломерациях Доля дорог, соответствующих нормативу, в городских агломерациях Нижегородской области в 2019 году выросла благодаря нацпроекту до 76%, заявил глава региона Глеб Никитин

Губернатор в четверг отчитался перед депутатами законодательного собрания региона о деятельности правительства Нижегородской области.

"Благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области по итогам 2019 года доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, увеличена до 76%. Проведена большая работа: отремонтировано более 828 километров автодорог, что эквивалентно расстоянию от Нижнего Новгорода до Москвы и обратно. Это очень важная статья затрат, и в 2019 году ее финансирование из областного бюджета было увеличено в 2 раза. Сократить расходы на поддержание дорожной сети даже в кризисной ситуации – значит, сделать шаг назад. Это не в наших правилах", - сказал Никитин.

По его словам, в 2020 году региональная ремонтная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 километр.

Никитин также отметил, что в этом году в рамках национального проекта началось строительство транспортной развязки в Ольгине , продолжается строительство автомобильной дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово. Также в этом году начинается реализация проекта реконструкции дороги на улице Циолковского в Нижнем Новгороде.