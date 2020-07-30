Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20200730/1575165156.html
Никитин оценил дороги в городах Нижегородской области
Доля дорог, соответствующих нормативу, в городских агломерациях Нижегородской области в 2019 году выросла благодаря нацпроекту до 76%, заявил глава региона Глеб РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:53
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
москва
шахунья
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:245:3043:1956_1400x0_80_0_0_07bb6520a9c1751fd9debb809b1a6509.jpg
https://ria.ru/20200729/1575133888.html
https://ria.ru/20200721/1574677019.html
нижний новгород
москва
шахунья
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:245:3043:1956_1400x0_80_0_0_07bb6520a9c1751fd9debb809b1a6509.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_94:0:2823:2047_1400x0_80_0_0_11e283700dd72185de28f000ab420062.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_435:0:2482:2047_1400x0_80_0_0_973ce65f2d3d203cf2ebe3cabfcaa412.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
глеб никитин, нижний новгород, москва, шахунья, общество

Никитин оценил дороги в городах Нижегородской области

13:53 30.07.2020
106
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Доля дорог, соответствующих нормативу, в городских агломерациях Нижегородской области в 2019 году выросла благодаря нацпроекту до 76%, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор в четверг отчитался перед депутатами законодательного собрания региона о деятельности правительства Нижегородской области.
Лес
Вчера, 21:08Нижегородская область
В Нижегородской области провели уход за лесными культурами
"Благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области по итогам 2019 года доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, увеличена до 76%. Проведена большая работа: отремонтировано более 828 километров автодорог, что эквивалентно расстоянию от Нижнего Новгорода до Москвы и обратно. Это очень важная статья затрат, и в 2019 году ее финансирование из областного бюджета было увеличено в 2 раза. Сократить расходы на поддержание дорожной сети даже в кризисной ситуации – значит, сделать шаг назад. Это не в наших правилах", - сказал Никитин.
По его словам, в 2020 году региональная ремонтная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 километр.
Радиотерапевтическое оборудование
21 июля, 20:54Нижегородская область
В пять нижегородских больниц поступит 95 единиц нового оборудования
Никитин также отметил, что в этом году в рамках национального проекта началось строительство транспортной развязки в Ольгине, продолжается строительство автомобильной дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово. Также в этом году начинается реализация проекта реконструкции дороги на улице Циолковского в Нижнем Новгороде.
"Это развязка, которую жители ждут очень давно. Стоимость работ составляет более 4,5 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда планируется направить на реализацию проекта в текущем году", - добавил Никитин.
110000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородМоскваШахуньяОбщество
Рекомендуем
Строительство моста
Второй этап строительства моста через реку Самару идет по графику
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Алтайский край добился передачи автотрассы в федеральную собственность
Пассажиры на открывшейся станции московского метрополитена Котельники
В Москве на фиолетовой ветке метро приостановили движение поездов
Строительство развязки четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги
150 километров ЦКАД запустят уже в 2020 году
Главный редактор журнала Русский пионер Андрей Колесников
В Кремле не знали заранее о свадьбе журналиста Андрея Колесникова
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил заявления о поведении задержанных в Белоруссии россиян
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Свыше 41 тысячи россиян прибыли в аэропорты Подмосковья вывозными рейсами
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев проверил ход восстановительных работ в Рузе
Московское метро
В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро
Полиция на площади возле Белого дома в Вашингтоне
"Черная схема": внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию
Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины
Монахиня на территории Среднеуральского женского монастыря
Детей из "захваченного" монастыря на Урале готовы учить в гимназии
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска
В Кремле не согласны с мнением Дерипаски о противодействии санкциям
Станция Нахабино Курско-Рижского диаметра МЦД-2
Две современные станции МЦД открыли в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния