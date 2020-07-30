https://ria.ru/20200730/1575165128.html
Ефремова снова увезли в Пресненский суд
Актера Михаила Ефремова везут в Пресненский суд Москвы на второе предварительное слушание уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:53
2020-07-30T13:55
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Актера Михаила Ефремова
везут в Пресненский суд Москвы на второе предварительное слушание уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
Он традиционно проследовал до служебной машины в сопровождении сотрудника ФСИН.
Судебное заседание назначено на 14.15 мск. Согласно УПК, данная стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.
В среду суд уже приступал к предварительному слушанию, однако спустя 20 минут оно было отложено из-за неявки адвокатов Ефремова, которые не смогли поучаствовать в процессе из-за занятости в других делах.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский
сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев
заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".