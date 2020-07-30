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В КС Польши рассмотрят претензии к Конвенции против насилия над женщинами
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил на рассмотрение Конституционного суда Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин после РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:52
матеуш моравецкий
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матеуш моравецкий, польша, в мире

В КС Польши рассмотрят претензии к Конвенции против насилия над женщинами

13:52 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПустая Рыночная площадь в Старом городе Варшавы
Пустая Рыночная площадь в Старом городе Варшавы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил на рассмотрение Конституционного суда Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин после того, как власти Польши инициировали выход из договора.
Основными претензиями к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) являются неприемлемые для Польши идеологические установки. В частности, речь идет об отказе от биологического понятия пола человека.
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"Я решил направить в Конституционный суд заявление о рассмотрении вопроса соответствия Стамбульской конвенции польской конституции", - сказал Моравецкий на пресс-конференции.
При этом он заявил, что польские власти активно борются с домашним насилием.
"Я хотел бы развеять одно сомнение. Наше правительство реализует цели по недопущению домашнего насилия и поддержке жертв домашнего насилия", - сказал он.
Моравецкий отметил, что "в публичной дискуссии многие люди формируют серьезные претензии в отношении Стамбульской конвенции, а именно то, что она ударяет по нашему правопорядку, что имеет идеологическую часть, неправильно указывает на реальные источники насилия в отношении женщин и не предоставляет действенных средств для борьбы с домашним насилием".
"Это очень важные сомнения. Как правительство мы частично разделяем эти сомнения и имеем право судить о том, что, может быть, конвенция не полностью соответствует нашей конституции", - добавил премьер.
Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
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Матеуш МоравецкийПольшаВ мире
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