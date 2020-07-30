В КС Польши рассмотрят претензии к Конвенции против насилия над женщинами

ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил на рассмотрение Конституционного суда Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин после того, как власти Польши инициировали выход из договора.

Основными претензиями к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием ( Стамбульская конвенция ) являются неприемлемые для Польши идеологические установки. В частности, речь идет об отказе от биологического понятия пола человека.

"Я решил направить в Конституционный суд заявление о рассмотрении вопроса соответствия Стамбульской конвенции польской конституции", - сказал Моравецкий на пресс-конференции.

При этом он заявил, что польские власти активно борются с домашним насилием.

"Я хотел бы развеять одно сомнение. Наше правительство реализует цели по недопущению домашнего насилия и поддержке жертв домашнего насилия", - сказал он.

Моравецкий отметил, что "в публичной дискуссии многие люди формируют серьезные претензии в отношении Стамбульской конвенции, а именно то, что она ударяет по нашему правопорядку, что имеет идеологическую часть, неправильно указывает на реальные источники насилия в отношении женщин и не предоставляет действенных средств для борьбы с домашним насилием".

"Это очень важные сомнения. Как правительство мы частично разделяем эти сомнения и имеем право судить о том, что, может быть, конвенция не полностью соответствует нашей конституции", - добавил премьер.