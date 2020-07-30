Экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском замалчивали, заявил Путин

"Груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, ещё с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. Если по честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали", - заявил Путин на инициированном врио губернатора Иркутской области совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском.