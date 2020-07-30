https://ria.ru/20200730/1575165008.html
Экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском замалчивали, заявил Путин
Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском Иркутской области постепенно ухудшалась начиная с 30-х годов ХХ века, никто толком не занимался проблемой, заявил... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:52
2020-07-30T13:52
новости - экология
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
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https://ria.ru/20200729/1575108531.html
Александр Марков
Что, президенту надо заехать в каждую деревню? Да уж, оттого эти "дураки" и не ремонтируют дороги, чтоб президент не приехал.
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иркутская область
усолье-сибирское
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское