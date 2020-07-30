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Экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском замалчивали, заявил Путин
Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском Иркутской области постепенно ухудшалась начиная с 30-х годов ХХ века, никто толком не занимался проблемой, заявил... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:52
новости - экология
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
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https://ria.ru/20200729/1575108531.html
Что, президенту надо заехать в каждую деревню? Да уж, оттого эти "дураки" и не ремонтируют дороги, чтоб президент не приехал.
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иркутская область
усолье-сибирское
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575164237_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3c19cf0184a054d7a4279e00926311b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
новости - экология, владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское

Экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском замалчивали, заявил Путин

13:52 30.07.2020
17370
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском Иркутской области постепенно ухудшалась начиная с 30-х годов ХХ века, никто толком не занимался проблемой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, ещё с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. Если по честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали", - заявил Путин на инициированном врио губернатора Иркутской области совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском.
Президент добавил, что ждёт от участников совещания подробного доклада по ситуации и первоочередным мерам, которые надо предпринять.
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Новости - ЭкологияВладимир ПутинИркутская областьУсолье-Сибирское
Популярные комментарии
Что, президенту надо заехать в каждую деревню? Да уж, оттого эти "дураки" и не ремонтируют дороги, чтоб президент не приехал.
30 июля, 14:34
Александр Марков
780001
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